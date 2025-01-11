محافظ إربد يبحث الشكاوى المتعلقة بتعثر مشروع الصرف الصحّي في منطقة غرب إربد

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بحث محافظ اربد الدكتور رضوان العتوم مع الجهات المعنية، الشكاوى المتعلقة بتعثر مشروع الصرف الصحّي في منطقة غرب إربد، بحضور الحكام الإداريين ورؤساء البلديات المختصين ومدير الأشغال ومساعد الأمين العام لوزارة المياه سفيان البطاينة والمقاول والمشرف على العطاء.



وقال العتوم لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) مساء اليوم السبت، إنه نوقش خلال اللقاء جميع المعوقات التي تواجه العمل في المشروع والاطلاع على نسب الإنجاز ومراحل المشروع وأسباب تأخر الإنجاز خاصة فيما يتعلق بتعبيد الطرق ونحن على أبواب فصل الشتاء.



وبين العتوم أن من أبرز المعوقات التي واجهت المشروع تأخر ورود مادة "الزفتة" السائبة مع حاجة المقاول لما يزيد عن 50 طنا أسبوعياً لتغطية مساحات العمل المطلوبة، (علماً بأن المقاول قد قام باستئجار خلاطة بأكملها وتخصيصها فقط لأعمال المشروع)، إلا أنه لم يتمكن من توفير سوى 20 طنا أسبوعياً من مادة الزفتة السائبة، ما أدى لتأخر العمل بالمشروع.



و أكد التواصل مع رئيس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن حيث اتفق معه على تخصيص 10 أطنان من الزفتة السائبة بشكل يومي للمقاول (ما يعادل (70) طن أسبوعياً) للمشروع وضمان توفير احتياجات المقاول من هذه المادة.