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تعديل نظام عمال الزراعة لتشملهم تأمينات الضمان

1/11/2025 7:04:43 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أقر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها اليوم السبت برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، نظاما معدلا لنظام عمال الزراعة لسنة 2025 والذي يأتي لغايات شمول العاملين في القطاع الزراعي بتأمينات قانون الضمان الاجتماعي مثلما ينظم النظام مواضيع الاجازات والعمل الإضافي وغيرها.








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