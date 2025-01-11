تعديل نظام عمال الزراعة لتشملهم تأمينات الضمان

تعديل نظام عمال الزراعة لتشملهم تأمينات الضمان
التاريخ
1/11/2025 7:04:43 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أقر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها اليوم السبت برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، نظاما معدلا لنظام عمال الزراعة لسنة 2025 والذي يأتي لغايات شمول العاملين في القطاع الزراعي بتأمينات قانون الضمان الاجتماعي مثلما ينظم النظام مواضيع الاجازات والعمل الإضافي وغيرها.
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