نتنياهو: نشعر بحزن بعد مقتل 4 جنود
التاريخ
1/11/2025 7:04:43 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
"نشعر بالحزن جراء مقتل 4 من جنودنا في شمال غزة".
من جهته، قال وزير
الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنه "مساء صعب جدا لإسرائيل بعد أن تلقينا خبر مقتل 4 من أفضل أبنائنا".
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