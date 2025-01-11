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نتنياهو: نشعر بحزن بعد مقتل 4 جنود

1/11/2025 7:04:43 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "نشعر بالحزن جراء مقتل 4 من جنودنا في شمال غزة".
من جهته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنه "مساء صعب جدا لإسرائيل بعد أن تلقينا خبر مقتل 4 من أفضل أبنائنا".








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