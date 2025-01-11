جيش الاحتلال يعلن مقتل أربعة من عناصره في شمال غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي السبت، مقتل أربعة من عناصره تتراوح أعمارهم بين 19 و37 عاما خلال مواجهات في شمال قطاع غزة حيث يخوض حربا مستمرة منذ أكثر من 15 شهرا مع حركة حماس.
ويرتفع بذلك عدد جنود الاحتلال الذين قتلوا في القطاع الفلسطيني إلى 403 منذ بدء الهجوم العسكري الإسرائيلي في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وأضاف جيش الاحتلال في بيان أن ضابطا وجنديا احتياطيا أصيبا "بجروح خطيرة" خلال الحادث نفسه، وتم نقلهما إلى المستشفى.
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