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جيش الاحتلال يعلن مقتل أربعة من عناصره في شمال غزة

1/11/2025 7:04:42 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي السبت، مقتل أربعة من عناصره تتراوح أعمارهم بين 19 و37 عاما خلال مواجهات في شمال قطاع غزة حيث يخوض حربا مستمرة منذ أكثر من 15 شهرا مع حركة حماس.
ويرتفع بذلك عدد جنود الاحتلال الذين قتلوا في القطاع الفلسطيني إلى 403 منذ بدء الهجوم العسكري الإسرائيلي في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وأضاف جيش الاحتلال في بيان أن ضابطا وجنديا احتياطيا أصيبا "بجروح خطيرة" خلال الحادث نفسه، وتم نقلهما إلى المستشفى.








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