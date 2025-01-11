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مصادر أميركية: هناك تحول بمفاوضات صفقة التبادل

1/11/2025 7:04:42 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية عن مصادر في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أن هناك "تحولا في المفاوضات بشأن صفقة الرهائن"، وأن الشكوك صارت أقل، وفق تعبيرهم.
في الوقت نفسه، ذكرت الصحيفة أن أعضاء المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في إسرائيل مستبعدون تماما من المفاوضات.








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