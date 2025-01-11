مصادر أميركية: هناك تحول بمفاوضات صفقة التبادل

مصادر أميركية: هناك تحول بمفاوضات صفقة التبادل
التاريخ
1/11/2025 7:04:42 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية عن مصادر في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أن هناك "تحولا في المفاوضات بشأن صفقة
الرهائن"، وأن الشكوك صارت أقل، وفق تعبيرهم.
في الوقت نفسه، ذكرت الصحيفة أن أعضاء المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في إسرائيل مستبعدون تماما من المفاوضات.
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