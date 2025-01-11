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وزير خارجية اندونيسيا يطالب بمحاسبة إسرائيل على جرائم الإبادة الجماعية في غزة

1/11/2025 7:04:41 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- طالب وزير الخارجية الإندونيسي سوجيونو، بمحاسبة إسرائيل على جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة.
وشدد سوجيونو خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة جاكرتا السبت، على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي دون ازدواجية بالمعايير.
وأكد سوجيونو أن إندونيسيا عازمة على مواصلة التزامها بدعم الشعب الفلسطيني.
وقال، إن آلاف الفلسطينيين فقدوا أرواحهم بسبب الهجمات الإسرائيلية، مضيفا "هذه الأرقام ليست مجرد إحصائيات لأن كل رقم يمثل حياة إنسان".








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