وزير خارجية اندونيسيا يطالب بمحاسبة إسرائيل على جرائم الإبادة الجماعية في غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
طالب وزير
الخارجية الإندونيسي سوجيونو، بمحاسبة إسرائيل على جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة.
وشدد سوجيونو خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة جاكرتا السبت، على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي دون ازدواجية بالمعايير.
وأكد سوجيونو أن إندونيسيا عازمة على مواصلة التزامها بدعم الشعب الفلسطيني.
وقال، إن آلاف الفلسطينيين فقدوا أرواحهم بسبب الهجمات الإسرائيلية، مضيفا "هذه الأرقام ليست مجرد إحصائيات لأن كل رقم يمثل حياة إنسان".
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