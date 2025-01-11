استشهاد ضابط إسعاف من مخيم جباليا

استشهاد ضابط إسعاف من مخيم جباليا
التاريخ
1/11/2025 7:04:41 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أفادت وسائل إعلام فلسطينية باستشهاد ضابط الإسعاف حسن الكحلوت من مخيم جباليا متأثرا بإصابته في قصف
إسرائيلي على شمال قطاع غزة.
ويواصل الاحتلال الاسرائيلي حربه على قطاع غزة منذ 7 اكتوبر من العام الماضي.
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