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استشهاد ضابط إسعاف من مخيم جباليا

1/11/2025 7:04:41 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام فلسطينية باستشهاد ضابط الإسعاف حسن الكحلوت من مخيم جباليا متأثرا بإصابته في قصف إسرائيلي على شمال قطاع غزة.

ويواصل الاحتلال الاسرائيلي حربه على قطاع غزة منذ 7 اكتوبر من العام الماضي.

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