أمن السلطة يفكك عبوات ناسفة في طوباس

أمن السلطة يفكك عبوات ناسفة في طوباس
التاريخ
1/11/2025 7:04:40 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت وسائل إعلام فلسطينية إن الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية فككت عبوات ناسفة كانت معدة للتصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي في حي الدير بمدينة طوباس شمالي الضفة الغربية.
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