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أمن السلطة يفكك عبوات ناسفة في طوباس

1/11/2025 7:04:40 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت وسائل إعلام فلسطينية إن الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية فككت عبوات ناسفة كانت معدة للتصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي في حي الدير بمدينة طوباس شمالي الضفة الغربية.








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