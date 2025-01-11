الشرع يهنئ الرئيس اللبناني ‎جوزيف عون على توليه الرئاسة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت الإدارة الجديدة في سوريا اليوم الأحد، إن قائدها أحمد الشرع أجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس اللبناني المنتخب حديثا جوزيف عون، وهنأه على توليه الرئاسة.
وذكر بيان للإدارة السورية الجديدة أن "الطرفين أكدا خلال الاتصال على أهمية بناء وتطوير العلاقات الإيجابية بين سوريا ولبنان وتعزيز القواسم المشتركة التي تجمعهما".
وأكد الشرع خلال اجتماع مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي الذي يزور سوريا لأول مرة منذ 14 عاما أمس السبت، أن سوريا تقف على "مسافة واحدة" من اللبنانيين.
وأضاف: "نؤسس لمرحلة جديدة من العلاقات السورية اللبنانية مبنية على الاحترام المتبادل"، مشددا على أنه "نسعى لتعزيز الأواصر الاجتماعية بين سوريا ولبنان".
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