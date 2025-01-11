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الشرع يهنئ الرئيس اللبناني ‎جوزيف عون على توليه الرئاسة

1/11/2025 7:04:39 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت الإدارة الجديدة في سوريا اليوم الأحد، إن قائدها أحمد الشرع أجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس اللبناني المنتخب حديثا جوزيف عون، وهنأه على توليه الرئاسة.

وذكر بيان للإدارة السورية الجديدة أن "الطرفين أكدا خلال الاتصال على أهمية بناء وتطوير العلاقات الإيجابية بين سوريا ولبنان وتعزيز القواسم المشتركة التي تجمعهما".
وأكد الشرع خلال اجتماع مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي الذي يزور سوريا لأول مرة منذ 14 عاما أمس السبت، أن سوريا تقف على "مسافة واحدة" من اللبنانيين.
وأضاف: "نؤسس لمرحلة جديدة من العلاقات السورية اللبنانية مبنية على الاحترام المتبادل"، مشددا على أنه "نسعى لتعزيز الأواصر الاجتماعية بين سوريا ولبنان".

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