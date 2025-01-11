لأول مرة.. أردوغان لا يستبعد ترشحه لولاية رئاسية جديدة

وحضر أردوغان يوم السبت اجتماعا حزبيا لحزب "العدالة والتنمية" في مدينة شانلي أورفا بجنوب شرقي تركيا. وأثناء الاجتماع تحدث أردوغان مع المغني التركي الشهير إبراهيم تاتليس الذي سأله ما إذا يعتزم أردوغان الترشح للرئاسة مرة أخرى في الانتخابات المقبلة.

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