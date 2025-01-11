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لأول مرة.. أردوغان لا يستبعد ترشحه لولاية رئاسية جديدة

1/11/2025 7:04:37 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- لم يستبعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إمكانية ترشحه لولاية رئاسية جديدة، متحدثا عن ذلك شخصيا لأول مرة على خلفية الحديث حول انتخابات مبكرة في تركيا.

وحضر أردوغان يوم السبت اجتماعا حزبيا لحزب "العدالة والتنمية" في مدينة شانلي أورفا بجنوب شرقي تركيا.
وأثناء الاجتماع تحدث أردوغان مع المغني التركي الشهير إبراهيم تاتليس الذي سأله ما إذا يعتزم أردوغان الترشح للرئاسة مرة أخرى في الانتخابات المقبلة.

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