للأمية أكثر من وجه

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

في‭ ‬إحدى‭ ‬مقاطعات‭ ‬إنجلترا‭ ‬أفاد‭ ‬استطلاع‭ ‬للرأي‭ ‬شمل‭ ‬ألف‭ ‬طفل‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬الثامنة‭ ‬والثانية‭ ‬عشرة،‭ ‬أن‭ ‬6‭% ‬منهم‭ ‬لا‭ ‬يعرفون‭ ‬أن‭ ‬المادة‭ ‬التي‭ ‬يصنع‭ ‬منها‭ ‬البيرغر‭ (‬اللحم‭) ‬مصدرها‭ ‬الحيوانات،‭ ‬وقال‭ ‬بعضهم‭ ‬ان‭ ‬الأبقار‭ ‬تبيض،‭ ‬وعندما‭ ‬كنت‭ ‬في‭ ‬نحو‭ ‬الخامسة‭ ‬والعشرين‭ ‬ذهبت‭ ‬الى‭ ‬لندن‭ ‬للدراسة،‭ ‬وعشت‭ ‬أياما‭ ‬عديدة‭ ‬أعاني‭ ‬من‭ ‬الجوع‭ ‬لأنني‭ ‬كنت‭ ‬أتفادى‭ ‬تناول‭ ‬أي‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬اللحوم‭ ‬خشية‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬مصدره‭ ‬الخنزير‭.. ‬خذ‭ ‬في‭ ‬الاعتبار‭ ‬أنني‭ ‬من‭ ‬‮«‬أكلة‭ ‬اللحوم‮»‬‭ ‬بحكم‭ ‬أنني‭ ‬إفريقي،‭ (‬ولا‭ ‬داعي‭ ‬لسوء‭ ‬الظن‭ ‬المتوارث‭ ‬عن‭ ‬كون‭ ‬الأفارقة‭ ‬أكلة‭ ‬لحوم‭ ‬البشر،‭ ‬بل‭ ‬أعني‭ ‬أن‭ ‬اللحوم‭ ‬عنصر‭ ‬أساسي‭ ‬في‭ ‬المائدة‭ ‬الإفريقية‭ ‬كما‭ ‬هي‭ ‬على‭ ‬المائدة‭ ‬العربية‭).. ‬عشت‭ ‬على‭ ‬البيض‭ ‬والكورن‭ ‬فليكس‭ ‬لنحو‭ ‬3‭ ‬أسابيع‭.. ‬كانت‭ ‬تلك‭ ‬أول‭ ‬مرة‭ ‬أتعاطى‭ ‬فيها‭ ‬الكورن‭ ‬فليكس‭ ‬وبالتالي‭ ‬كان‭ ‬تعاطيه‭ ‬بالنسبة‭ ‬لي‭ ‬قفزة‭ ‬حضارية‭. ‬ولكن‭ ‬زميلا‭ ‬لي‭ ‬‮«‬خبيثا‮»‬‭ ‬قال‭ ‬لي‭ ‬إن‭ ‬خنازير‭ ‬بريطانيا‭ ‬تبيض،‭ ‬فصدقت‭ ‬كلامه‭ ‬وقاطعت‭ ‬البيض‭ ‬خاصة‭ ‬وان‭ ‬البيض‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬كان‭ ‬ضعف‭ ‬حجم‭ ‬البيض‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬متداولا‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬السودانية،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬صار‭ ‬الكورن‭ ‬فليكس‭ ‬إفطاري‭ ‬وغدائي‭ ‬وعشائي‭.. ‬ثم‭ ‬فُرجت‭ ‬واكتشفت‭ ‬دجاج‭ ‬كنتاكي‭ ‬فكانت‭ ‬قصة‭ ‬حب‭ ‬من‭ ‬أول‭ ‬قضمة‭.. ‬ولاحقا‭ ‬وجدت‭ ‬الفول‭ ‬الجاف‭ ‬معروضا‭ ‬في‭ ‬محل‭ ‬لبيع‭ ‬علف‭ ‬الخيل‭ ‬واشتريت‭ ‬منه‭ ‬كميات‭ ‬تجارية‭ ‬واسترددت‭ ‬لياقتي‭ ‬البدنية‭ ‬وعافيتي،‭ ‬فالسوداني‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يأكل‭ ‬الفول‭ ‬شهرا‭ ‬كاملا‭ ‬يصاب‭ ‬بالأرق‭ ‬والباسور‭ ‬والناسور‭ ‬والشلل‭ ‬الرعاش‭ ‬والتهاب‭ ‬المسالك‭ ‬البولية‭.‬

يعتقد‭ ‬جيل‭ ‬العواجيز‭ ‬أن‭ ‬جيل‭ ‬الشباب‭ ‬المعاصر‭ ‬جاهل‭ ‬وسطحي،‭ ‬لأن‭ ‬منهم‭ ‬من‭ ‬يحسب‭ ‬ان‭ ‬الخديوي‭ ‬اسماعيل‭ ‬هو‭ ‬شيخ‭ ‬الطريقة‭ ‬الإسماعيلية،‭ ‬وأن‭ ‬نلسون‭ ‬مانديلا‭ ‬مطرب‭ ‬أمريكي‭ ‬يدمن‭ ‬المخدرات،‭ ‬أو‭ ‬أن‭ ‬دار‭ ‬فور‭ ‬هو‭ ‬اسم‭ ‬قصر‭ ‬على‭ ‬نهر‭ ‬الفرات‭ ‬بناه‭ ‬ابو‭ ‬جعفر‭ ‬المنصور‭ ‬قبل‭ ‬الغزو‭ ‬الأمريكي‭ ‬للعراق‭ ‬عام‭ ‬2003‭ ‬بعدة‭ ‬أشهر،‭ ‬واسمه‭ ‬الأصلي‭ ‬دار‭ ‬الفرات‭ ‬ولكن‭ ‬الأمريكان‭ ‬جعلوه‭ ‬دارفور‭ ‬جريا‭ ‬وراء‭ ‬عادتهم‭ ‬في‭ ‬العبث‭ ‬بالناس‭ ‬والأسماء‭ ‬والأرواح‭ ‬والأمكنة‭.. ‬نعم‭ ‬جيلنا‭ ‬كان‭ ‬يعرف‭ ‬نهرو‭ ‬وتيتو‭ ‬وأن‭ ‬بنغلاديش‭ ‬كانت‭ ‬حتى‭ ‬أوائل‭ ‬سبعينيات‭ ‬القرن‭ ‬الماضي‭ ‬تسمى‭ ‬باكستان‭ ‬الشرقية‭.. ‬سو‭ ‬وات؟‭ ‬نصف‭ ‬أبناء‭ ‬وبنات‭ ‬جيلنا‭ ‬يصيحون‭: ‬يا‭ ‬ولد‭/‬يا‭ ‬بنت‭.. ‬تعالوا‭ ‬شوف‭ ‬موبايلي‭ ‬ليش‭ ‬يصيح‭.. ‬يا‭ ‬حمودي‭ ‬شوف‭ ‬قناة‭ ‬إم‭ ‬بي‭ ‬سي‭ ‬وين‭ ‬راحت‭.. ‬فطومة‭ ‬شوفي‭ ‬الكمبيوتر‭ ‬ليش‭ ‬ما‭ ‬يشتغل‭ (‬الكهرباء‭ ‬غير‭ ‬موصلة‭ ‬يا‭ ‬بابا‭).. ‬بعبارة‭ ‬أخرى‭ ‬مقاييس‭ ‬المعرفة‭ ‬تغيرت،‭ ‬والأمي‭ ‬في‭ ‬عالمنا‭ ‬المعاصر‭ ‬هو‭ ‬من‭ ‬لا‭ ‬يحسن‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬التكنولوجيا،‭ ‬وفي‭ ‬جيل‭ ‬الشباب‭ ‬حتى‭ ‬‮«‬عبيط‭ ‬الحي‮»‬‭ ‬يعرف‭ ‬كيف‭ ‬يتعامل‭ ‬مع‭ ‬نوكيا‭ ‬وغالاكسي‭ ‬والآيفون‭ ‬ومايكروسوفت‭.. ‬طبعا‭ ‬لا‭ ‬شك‭ ‬في‭ ‬ان‭ ‬الجيل‭ ‬‮«‬الجديد‮»‬‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬سوء‭ ‬التحصيل‭ ‬الأكاديمي‭ ‬ولا‭ ‬يجيد‭ ‬القراءة‭ ‬والكتابة‭ ‬كجيل‭ ‬الآباء‭ ‬والأمهات،‭ ‬ولكن‭ ‬جيل‭ ‬الكبار‭ ‬هو‭ ‬من‭ ‬وضع‭ ‬المناهج‭ ‬المدرسية‭ ‬السطحية‭ ‬الركيكة‭ ‬وتولى‭ ‬توصيلها‭ ‬وتدريسها‭ ‬و«توريثها‮»‬،‭ ‬وعلى‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭ ‬فإن‭ ‬جيل‭ ‬الكبار‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬الشباب‭ ‬إذا‭ ‬أراد‭ ‬معلومة‭ ‬قام‭ ‬وقعد‭ ‬وفتح‭ ‬كذا‭ ‬كتاب‭ ‬ليعثر‭ ‬على‭ ‬المعلومة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬ان‭ ‬جيل‭ ‬الشباب‭ ‬المعاصر‭ ‬يحصل‭ ‬على‭ ‬أطنان‭ ‬من‭ ‬المعلومات‭ ‬خلال‭ ‬ثوان‭ ‬بعد‭ ‬التشاور‭ ‬مع‭ ‬الآنسة‭ ‬غوغل‭ ‬والسيد‭ ‬ويكيبيديا،‭ ‬ولعل‭ ‬سهولة‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬المعلومات‭ ‬هو‭ ‬الذي‭ ‬جعل‭ ‬شباب‭ ‬اليوم‭ ‬عازفا‭ ‬عن‭ ‬القراءة‭.‬