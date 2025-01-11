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مجلس الوزراء يقر نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية

1/11/2025 3:09:25 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم السبت برئاسة الدكتور جعفر حسان، بشكل مبدئي نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2024 وإحالته للجنة القانونية في ديوان التشريع والرأي لغايات السير باقراره.
ويحدد النظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية وعدد وظائفها ومسمياتها المرصودة مخصصاتها في قانون الموازنة العامة.
وبلغ عدد الوظائف المحدثة لغايات التعيين لكافة الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية (7732) وظيفة منها (3000) وظيفة لوزارة التربية والتعليم، و(2000) وظيفة لوزارة الصحة، و(2732) وظيفة لباقي الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية.
والجدير بالذكر أن مشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2024 ينسجم مع متطلبات تطبيق أحكام نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم 33 لسنة 2024 خاصة المتعلقة منها بالتقييم الكمي والموضوعي للوظائف وصفة التعيين.








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