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الأوقاف توقع اتفاقية ترتيبات موسم الحج لهذا العام

1/11/2025 3:09:23 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بحث وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، لدى لقائه في مدينة جدة اليوم السبت، وزير الحج والعمرة السعودي توفيق الربيعة، ترتيبات الحج لهذا العام لتقديم أفضل الخدمات للحجاج الأردنيين وعرب 1948.


وشهد اللقاء توقيع اتفاقية الحج بين وزارة الأوقاف ووزارة الحج والعمرة السعودية، والتي تتضمن أعداد الحجاج الأردنيين بحسب الكوتا المخصصة للمملكة، والمنافذ الحدودية ووسائل القدوم والمغادرة، وكذلك التعليمات التنظيمية التي تعزز سلامة ضيوف الرحمن وراحتهم.


وأشاد الخلايلة بالجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في خدمة حجاج بيت الله الحرام من خلال التطوير المستمر وتذليل جميع العقبات أمام ضيوف الرحمن.


وحضر اللقاء القنصل العام الأردني في جدة محمد حميد، ومدير عام دائرة الحج والعمرة المهندس مجدي البطوش، وعدد من المعنيين في وزارة الحج والعمرة السعودية.

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