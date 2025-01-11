خفافيش تقتحم مدرسة اميركية وتتسبب في حالة طوارئ بيئية

MENAFN - Khaberni) خبرني- أثارت أعراض مرضية غامضة ظهرت على العاملين في مدرسة ريتشاردز الابتدائية بولاية نيوهامبشير الأمريكية قلق المسؤولين، ما دفعهم لإجراء اختبارات على جودة الهواء، لكن النتائج جاءت سلبية، مما أثار تساؤلات حول مصدر المشكلة.

وأسفر التفتيش عن اكتشاف كميات كبيرة من ذرق الطيور بارتفاع يصل إلى ست بوصات، نتيجة سبات مئات الخفافيش البنية الكبيرة داخل بلاط السقف وخلف فجوات الأنابيب.

وأظهرت الصور الملتقطة من قبل مديرة المرافق وجود الخفافيش مصطفة بعمق اثنين إلى ثلاثة على هيكل خشبي قرب المدخنة.

وخلال عطلة ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تمت إزالة ذرق الطيور، لكن الخفافيش اختفت، ويُعتقد أنها انتقلت إلى الاختباء في أجزاء أخرى من المبنى بحثاً عن الدفء.

ومع ذلك، استيقظ أحد الخفافيش مؤخراً من سباته، وحلّق داخل أحد ممرات المدرسة وكاد يصيب أحد المعلمين، ما دفع إدارة المدرسة إلى طلب المساعدة من هيئة الأسماك والحيوانات البرية، التي أكدت أن هذه الخفافيش تنتمي إلى نوع محمي، وليس من الممكن قتلها.

وتواصلت الإدارة مع إحدى الشركات لإجراء فحص شامل ووضع خطة لإزالة الخفافيش خلال الشهور المقبلة.

وأكدت مديرة المدرسة أن صحة وسلامة الموظفين والطلاب "أولوية قصوى"، مشددة على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لضمان بيئة تعليمية آمنة.