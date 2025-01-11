التدخين المبكر يفاقم مخاطر الانسداد الرئوي المزمن

MENAFN - Khaberni) خبرني - حذّرت أبحاث جديد من خطر التدخين في الطفولة، قبل سن 15 عاماً، لأنه يزيد خطر الانسداد الرئوي المزمن بنسبة 27% في وقت لاحق من الحياة، مقارنة بمن بدأوا التدخين لاحقاً.

وقالت الدكتورة لورا بولين، من دارتموث، إن هذا الخطر يستمر حتى لو توقف الشخص عن التدخين، أو حالة التدخين، والتي تتضمن عدد علب السجائر، وسنوات التدخين، وكذلك درجة التعرض للتدخين السلبي.

وبحسب "هيلث داي"، قد يعتقد المراهقون الصغار أن التدخين يجعلهم يبدون رائعين، لكنه من المرجح أن يخطف أنفاسهم في مرحلة البلوغ.

فمرض الانسداد الرئوي هو مرض رئوي مزمن، يجعل من الصعب على المصابين التنفس بشكل متزايد. لا يوجد علاج لهذه الحالة، التي تزداد سوءًا بشكل مطرد بمرور الوقت.

وفي الدراسة، حلل الباحثون بيانات 10100 مشارك في مشروع بحثي فيدرالي بالولايات المتحدة، مستمر حول التأثيرات الصحية للتدخين.

وأظهرت النتائج أن حوالي 29% من الذين بدأوا التدخين في سن أصغر من 15 عاماً أصيبوا بمرض الانسداد الرئوي المزمن، مقارنة بـ 21% للذين بدأوا في سن 15 عاماً أو أكبر، وأقل بقليل من 8% لمن لم يدخنوا أبداً.

وكان المدخنون في مرحلة الطفولة أيضاً أكثر عرضة للتدخين حالياً، وكانوا يدخنون لفترة أطول، وكانوا أكثر تعرضاً للتدخين السلبي.

