السعودية تدين هجوما استهدف القصر الرئاسي في تشاد

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الرياض - 11 - 1 (كونا) -- دانت المملكة العربية السعودية اليوم السبت الهجوم الذي استهدف القصر الرئاسي في العاصمة التشادية (أنجمينا) والذي أسفر عن مقتل جندي وإصابة آخرين.
وأكدت وزارة الخارجية السعودية في بيان موقف المملكة الثابت بدعم كل ما يعزز أمن جمهورية تشاد واستقرارها ورفض أي تهديد لهما.
وأعربت المملكة عن خالص تعازيها لأسرة الضحية ولحكومة وشعب تشاد مع تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.
وكانت الحكومة في تشاد أعلنت يوم الأربعاء الماضي صد هجوم شنه مسلحون يعتقد أنهم تابعون لجماعة (بوكو حرام) على القصر الرئاسي في العاصمة (أنجامينا) ما أسفر عن مقتل 18 مسلحا وإصابة ستة آخرين في مقابل سقوط قتيل وثلاثة مصابين في صفوف قوات الأمن الرئاسية. (النهاية)
ع ش / م م ج
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