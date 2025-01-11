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السعودية تدين هجوما استهدف القصر الرئاسي في تشاد

1/11/2025 2:35:59 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 11 - 1 (كونا) -- دانت المملكة العربية السعودية اليوم السبت الهجوم الذي استهدف القصر الرئاسي في العاصمة التشادية (أنجمينا) والذي أسفر عن مقتل جندي وإصابة آخرين.
وأكدت وزارة الخارجية السعودية في بيان موقف المملكة الثابت بدعم كل ما يعزز أمن جمهورية تشاد واستقرارها ورفض أي تهديد لهما.
وأعربت المملكة عن خالص تعازيها لأسرة الضحية ولحكومة وشعب تشاد مع تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.
وكانت الحكومة في تشاد أعلنت يوم الأربعاء الماضي صد هجوم شنه مسلحون يعتقد أنهم تابعون لجماعة (بوكو حرام) على القصر الرئاسي في العاصمة (أنجامينا) ما أسفر عن مقتل 18 مسلحا وإصابة ستة آخرين في مقابل سقوط قتيل وثلاثة مصابين في صفوف قوات الأمن الرئاسية. (النهاية)

ع ش / م م ج




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