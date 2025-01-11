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وزير خارجية الإدارة السورية الجديدة يصل الرياض للمشاركة بالاجتماع الوزاري الموسع بشأن سوريا

1/11/2025 2:35:59 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 11 - 1 (كونا) -- وصل وزير خارجية الإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني إلى الرياض اليوم السبت للمشاركة في الاجتماع الوزاري الموسع بشأن سوريا.
وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان أنه كان استقبال الوزير السوري لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي نائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي.
يذكر أن العاصمة السعودية الرياض تستضيف غدا اجتماعا وزاريا دوليا موسعا بشأن سوريا على مستوى وزراء الخارجية. (النهاية)

خ ن ش / م م ج



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