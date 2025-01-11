وزير خارجية الإدارة السورية الجديدة يصل الرياض للمشاركة بالاجتماع الوزاري الموسع بشأن سوريا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الرياض - 11 - 1 (كونا) -- وصل وزير
خارجية الإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني إلى الرياض اليوم السبت للمشاركة في الاجتماع الوزاري الموسع بشأن سوريا.
وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان أنه كان استقبال الوزير السوري لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي نائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي.
يذكر أن العاصمة السعودية الرياض تستضيف غدا اجتماعا وزاريا دوليا موسعا بشأن سوريا على مستوى وزراء الخارجية. (النهاية)
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