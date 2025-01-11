ملعقة تنهي عهد الملح في الطعام

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - ترجمة : حيدر مدانات
من المعروف أن الملح يجعل مذاق الطعام مستحبا، لكنه مضر بالصحة.
شركة يابانية بالتعاون مع جامعة ميجي ابتكرت ملعقة تعطي للطعام المذاق الجيد دون الاضرار بالصحة.
تحتوي الملعقة على قطب كهربائي في المقبض وآخر في القسم الذي يوضع فيه الطعام. وعند الاستخدام تلامس أصابع المستخدم القطب الأول ويغطي الطعام القطب الثاني، وعند وضع الملعقة في الفم، يتدفق تيار كهربائي ضعيف عبر الطعام يسحب أيونات الملح القليلة في الطعام إلى براعم التذوق في اللسان بما يعزز الاحساس بالملوحة القليلة في الطعام مرة ونصف المرة، في حين تبقى نسبة كبيرة من أيونات الملح موزعة في جميع أنحاء الفم ولا تلامس اللسان.
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