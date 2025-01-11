ملعقة تنهي عهد الملح في الطعام

MENAFN - Khaberni) خبرني - ترجمة : حيدر مدانات

من المعروف أن الملح يجعل مذاق الطعام مستحبا، لكنه مضر بالصحة.



شركة يابانية بالتعاون مع ميجي ابتكرت ملعقة تعطي للطعام المذاق الجيد دون الاضرار بالصحة.



تحتوي الملعقة على قطب كهربائي في المقبض وآخر في القسم الذي يوضع فيه الطعام. وعند الاستخدام تلامس أصابع المستخدم القطب الأول ويغطي الطعام القطب الثاني، وعند وضع الملعقة في الفم، يتدفق تيار كهربائي ضعيف عبر الطعام يسحب أيونات الملح القليلة في الطعام إلى براعم التذوق في اللسان بما يعزز الاحساس بالملوحة القليلة في الطعام مرة ونصف المرة، في حين تبقى نسبة كبيرة من أيونات الملح موزعة في جميع أنحاء الفم ولا تلامس اللسان.