مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة آخرين بانفجار عبوة ناسفة في نفق بغزة

مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة آخرين بانفجار عبوة ناسفة في نفق بغزة
التاريخ
1/11/2025 7:04:56 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
تل ابيب/PNN-
اعلنت وسائل اعلام
اسرائيلية، اليوم السبت مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة في انفجار عبوة ناسفة في نفق بغزة
واضافت "ان عبوة ناسفة انفجرت بقوة من الجيش الإسرائيلي داخل نفق في قطاع غزة صباح اليوم، وتم إجلاء قتلى وعدد من الجرحى بحالة حرجة".
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