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مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة آخرين بانفجار عبوة ناسفة في نفق بغزة

1/11/2025 7:04:56 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) تل ابيب/PNN-
اعلنت وسائل اعلام اسرائيلية، اليوم السبت مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة في انفجار عبوة ناسفة في نفق بغزة

واضافت "ان عبوة ناسفة انفجرت بقوة من الجيش الإسرائيلي داخل نفق في قطاع غزة صباح اليوم، وتم إجلاء قتلى وعدد من الجرحى بحالة حرجة".


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