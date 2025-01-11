الداخلية : 52406 سوريين غادروا الأردن عبر معبر جابر

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بلغ عدد اللاجئين السوريين المغادرين من داخل المخيمات في الأردن إلى سوريا 1053 لاجئا بمغادرة طوعية، وفقا لوزارة الداخلية.



وأشارت وزارة الداخلية السبت، إلى أن عدد المغادرين من اللاجئين السوريين من خارج المخيمات بلغ 10262 لاجئا.



فيما بلغ العدد الكلي للمغادرين من اللاجئين السوريين عبر مركز حدود جابر 11315 لاجئا.



ووصل العدد الكلي للمغادرين السوريين من اللاجئين وغير اللاجئين عبر معبر جابر 52406 منهم سوريون قادمون من دول أخرى.



