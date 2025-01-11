صندوق النقد الدولي يتوقع استقرار النمو العالمي وتراجع التضخم

MENAFN - Palestine News ) عمان /PNN- قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، اليوم السبت، إن الصندوق يتوقع استقرار النمو العالمي واستمرار تراجع التضخم في عام 2025، عندما يصدر تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي في 17 كانون الثاني الحالي.

وأضافت جورجيفا بحسب وكالة بلومبيرغ للأخبار الاقتصادية، أن الاقتصاد الأميركي يسير على نحو أفضل كثيرا مما كان متوقعا، رغم تزايد حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية لإدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب، والتي تزيد من الصعوبات التي تواجه الاقتصاد العالمي وتدفع أسعار الفائدة طويلة الأجل إلى الارتفاع.

وقالت مديرة صندوق النقد، إنه مع اقتراب التضخم من الهدف الذي حدده مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) والبيانات التي تظهر استقرار سوق العمل، فإن المجلس قد ينتظر المزيد من البيانات قبل إجراء أي خفض على أسعار الفائدة، متوقعا أن تظل أسعار الفائدة بوجه عام أعلى لفترة من الوقت.