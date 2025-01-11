بغداد: قرار بمعاملة اللاجئ الفلسطيني أسوة بالعراقي بشأن الأجور بالمؤسسات الصحية

MENAFN - Palestine News ) بغداد /PNN- قرر الصحة صالح الحسناوي، معاملة اللاجئ الفلسطيني في العراق معاملة المواطن العراقي في دفع الأجور بالمؤسسات الصحية.

وثمن سفير دولة فلسطين لدى العراق أحمد الرويضي، هذه الخطوة، مشيرا إلى أن العديد من القضايا أيضا تتم متابعتها مع دوائر عراقية مختلفة مرتبطة بأوضاع اللاجئين الفلسطينيين، بعد أن تم تسليم رسالة تشرح كافة متطلبات إقامتهم، وتحسين أوضاعهم القانونية، وحقوقهم إلى حين إقرار قانون الأجانب رقم 76 من مجلس النواب العراقي.

يشار إلى ان مكتب رئيس الوزراء العراقي وفقا لمتابعات سفارة دولة فلسطين، رسالة السفير واللجنة الشعبية الفلسطينية إلى جهات مختلفة لمعالجة ما ورد فيها من توصيات، وتتم المتابعة مباشرة بين السفارة ومكتب رئيس الوزراء ووزارات الخارجية والداخلية والهجرة والمهجرين، لإصدار قرارات في ذات الإطار بما ينعكس إيجابا على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في العراق.



