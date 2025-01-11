بغداد: قرار بمعاملة اللاجئ الفلسطيني أسوة بالعراقي بشأن الأجور بالمؤسسات الصحية

(MENAFN
- Palestine News Network
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بغداد /PNN- قرر وزير
الصحة صالح الحسناوي، معاملة اللاجئ الفلسطيني في العراق معاملة المواطن العراقي في دفع الأجور بالمؤسسات الصحية.
وثمن سفير دولة فلسطين لدى العراق أحمد الرويضي، هذه الخطوة، مشيرا إلى أن العديد من القضايا أيضا تتم متابعتها مع دوائر عراقية مختلفة مرتبطة بأوضاع اللاجئين الفلسطينيين، بعد أن تم تسليم رسالة تشرح كافة متطلبات إقامتهم، وتحسين أوضاعهم القانونية، وحقوقهم إلى حين إقرار قانون الأجانب رقم 76 من مجلس النواب العراقي.
يشار إلى ان مكتب رئيس الوزراء العراقي وفقا لمتابعات سفارة دولة فلسطين، نقل رسالة السفير واللجنة الشعبية الفلسطينية إلى جهات مختلفة لمعالجة ما ورد فيها من توصيات، وتتم المتابعة مباشرة بين السفارة ومكتب رئيس الوزراء ووزارات الخارجية والداخلية والهجرة والمهجرين، لإصدار قرارات في ذات الإطار بما ينعكس إيجابا على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في العراق.
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