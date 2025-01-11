إصابة مواطن في هجوم للمستوطنين جنوب نابلس

إصابة مواطن في هجوم للمستوطنين جنوب نابلس
التاريخ
1/11/2025 6:10:17 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
نابلس/PNN- - أصيب شاب بالرصاص الحي في القدم، خلال هجوم للمستوطنين اليوم السبت، على قرية يتما جنوب نابلس.
وافادت مصادر محلية ان قوات الاحتلال اطلقت الرصاص الحي باتجاه الشبان خلال التصدي لهجوم عصابات المستوطنين على قرية يتما جنوب نابلس.
كما اطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز السام المسيل للدموع.
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