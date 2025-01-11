حاول حرق مطعم فأشعل سرواله بالخطأ

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أطلقت الشرطة الأسترالية اليوم الجمعة، عملية بحث عن شخص مُصاب بهوس الحرائق حاول إضرام النار في مطعم، إلا أنّ النيران شبّت في بنطاله فخلعه على عجل وهرب، على ما بيّنت مشاهد لكاميرات مراقبة نشرتها الشرطة.
ويظهر في لقطات الفيديو شخصان يرتديان سترتين وسروالين سوداوين أمام مطعم في ملبورن جنوب شرق أستراليا، ويحملان عبوة تحتوي على "سائل قابل للاشتعال" بحسب الشرطة.
وحاول أحدهما إشعال السائل في واجهة المبنى، في زاوية لا تلتقطها كاميرا المراقبة.
ونشب حريق فجأة، فخلع الشخص سرواله على عجل وهرب عاريا. ولا يبدو أن شريكه قد أصيب.
وأشارت شرطة ولاية فيكتوريا التي نشرت اللقطات الخميس، إلى أنّ محاولة حرق المطعم تمت في 25 كانون الأول/ ديسمبر.
وقالت في بيان إنّ "المحققين نشروا لقطات كاميرات المراقبة (...) لشخصين لاعتقادها أنّها قد تساعد في التحقيق".
MENAFN11012025000151011027ID1109079025
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.