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حاول حرق مطعم فأشعل سرواله بالخطأ

1/11/2025 6:09:12 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أطلقت الشرطة الأسترالية اليوم الجمعة، عملية بحث عن شخص مُصاب بهوس الحرائق حاول إضرام النار في مطعم، إلا أنّ النيران شبّت في بنطاله فخلعه على عجل وهرب، على ما بيّنت مشاهد لكاميرات مراقبة نشرتها الشرطة.

ويظهر في لقطات الفيديو شخصان يرتديان سترتين وسروالين سوداوين أمام مطعم في ملبورن جنوب شرق أستراليا، ويحملان عبوة تحتوي على "سائل قابل للاشتعال" بحسب الشرطة.

وحاول أحدهما إشعال السائل في واجهة المبنى، في زاوية لا تلتقطها كاميرا المراقبة.

ونشب حريق فجأة، فخلع الشخص سرواله على عجل وهرب عاريا. ولا يبدو أن شريكه قد أصيب.

وأشارت شرطة ولاية فيكتوريا التي نشرت اللقطات الخميس، إلى أنّ محاولة حرق المطعم تمت في 25 كانون الأول/ ديسمبر.

وقالت في بيان إنّ "المحققين نشروا لقطات كاميرات المراقبة (...) لشخصين لاعتقادها أنّها قد تساعد في التحقيق".

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