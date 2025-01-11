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لغز الطائرة الكورية.. لماذا توقف الصندوقان الأسودان عن العمل؟

1/11/2025 5:06:17 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - توقف الصندوقان الأسودان للطائرة التي تحطمت في كوريا الجنوبية أواخر العام الماضي عن التسجيل قبل أربع دقائق من وقوع الحادث الذي قضى فيه 179 راكباً من أصل 181، على ما ذكرت وزارة النقل في سيول السبت.

وجاء في بيان للوزارة «أظهر التحليل أن مسجل صوت قمرة القيادة ومسجل بيانات الرحلة لم يسجلا خلال الدقائق الأربع التي سبقت اصطدام الطائرة» بالجدار الاسمنتي المشيد في نهاية المدرج وتسبب في اشتعال الطائرة.

وفي 29 ديسمبر، هبطت طائرة بيونغ تابعة لشركة «جيجو» للنقل الجوي المنخفض الكلفة آتية من بانكوك، من دون عجلات على مدرج مطار موان (جنوب غرب)، ثم انزلقت لتصطدم بعد ثوان في نهايته بجدار اسمنتي وتتحول إلى كرة لهب.

وأسفر الحادث عن مقتل كل من كانوا في الرحلة 2216 باستثناء اثنين من أفراد الطاقم في هذه الكارثة، الأسوأ في كوريا الجنوبية.

أشارت الوزارة في بيانها إلى أنها تعتزم «التحقيق في سبب فقدان البيانات»، وفتح بعد الكارثة تحقيق يقوده مسؤولون في هيئة السلامة الجوية في كوريا الجنوبية بمساعدة إدارة الطيران الفدرالية الأميركية التي عادة ما تشارك في التحقيقات بشأن حوادث الطائرات الأميركية الصنع.

ولتفسير الحادث، طرحت فرضية اصطدام الطائرة بطيور أو خلل في معدات الهبوط وبجود الجدار الذي اصطدمت به الطائرة.

وكان قائد الطائرة أرسل نداء استغاثة قبل محاولة الهبوط الأولى، بشأن الطيور وفي محاولته الثانية تعطلت عجلات الهبوط.

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