تحميل أولى شحنات الخضار والفواكه من سوق العارضة إلى سوريا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال وزير
الزراعة خالد الحنيفات، السبت، إن تحميل أولى شحنات الخضار والفواكه إلى سوريا من سوق العارضة المركزي سيكون له أثر إيجابي لاستعادة السوق السوري خصوصا في موسم الشتاء ولا سيما للزراعات الشتوية في وادي الأردن.
وأشار الحنيفات ، السبت، إن الظروف الإقليمية أثرت على جميع القطاعات في الأردن، لكن القطاع الزراعي كان الأكثر تضررا لأن المنتج الزراعي سريع التلف.
وأكد الحنيفات أن الانفراجة الحالية تشكل دافعا للقطاع الزراعي مع استعادة الأسواق الخارجية كافة.
MENAFN11012025000208011052ID1109078958
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.