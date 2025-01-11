تحميل أولى شحنات الخضار والفواكه من سوق العارضة إلى سوريا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الزراعة خالد الحنيفات، السبت، إن تحميل أولى شحنات الخضار والفواكه إلى سوريا من سوق العارضة المركزي سيكون له أثر إيجابي لاستعادة السوق السوري خصوصا في موسم الشتاء ولا سيما للزراعات الشتوية في وادي الأردن.



وأشار الحنيفات ، السبت، إن الظروف الإقليمية أثرت على جميع القطاعات في الأردن، لكن القطاع الزراعي كان الأكثر تضررا لأن المنتج الزراعي سريع التلف.



وأكد الحنيفات أن الانفراجة الحالية تشكل دافعا للقطاع الزراعي مع استعادة الأسواق الخارجية كافة.