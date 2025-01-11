إصابات بسقوط مسيرات أوكرانية على مبنيين سكنيين في تامبوف الروسية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفاد يفغيني بيرفيشوف القائم بأعمال حاكم مقاطعة تامبوف الروسية الواقعة جنوب شرق موسكو، بأن 7 أشخاص أصيبوا جراء هجوم طائرة مسيرة على مدينة كوتوفسك في المقاطعة الليلة الماضية.



وكتب بيريشوف عبر "تلغرام" أن طائرات بدون طيار اصطدمت بمبنيين سكنيين مكونين من خمسة طوابق في كوتوفسك، مما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح ناجمة عن شظايا النوافذ المحطمة، بينما اشتكى أربعة آخرون من ارتفاع ضغط الدم.



وأضاف المسؤول أن جميع المصابين تلقوا المساعدة اللازمة ولم يحتاجوا إلى دخول المستشفى.



وذكر أيضا أن الهجوم الذي نفذته القوات الأوكرانية، ألحق أضرارا طفيفة بالمبنيين، حيث تحطمت نوافذ وتضررت شرفات، دون أن تكون هناك حاجة لإجلاء السكان من المبنيين المتضررين.

RT