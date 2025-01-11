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الامن العام : اشتعال مركبة في عبدون

1/11/2025 5:04:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - أعلنت إدارة السير عن حدوث كثافة مرورية وتباطؤ في حركة السير على حرم إشارة سوبر ماركت عبدون من جهة الخامس، نتيجة حريق اندلع في إحدى المركبات.
وأوضحت إدارة السير لموقع الوكيل الاخباري أن مجموعات السير تعاملت مع الأثر المروري الناجم عن الحريق.
وذكرت أن كوادر الدفاع المدني عملت في الموقع على إخماد الحريق، والسيطرة على الوضع.








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