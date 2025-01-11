الامن العام : اشتعال مركبة في عبدون

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - أعلنت إدارة السير عن حدوث كثافة مرورية وتباطؤ في حركة السير على حرم إشارة سوبر ماركت عبدون من جهة الخامس، نتيجة حريق اندلع في إحدى المركبات.
وأوضحت إدارة السير لموقع الوكيل الاخباري أن مجموعات السير تعاملت مع الأثر المروري الناجم عن الحريق.
وذكرت أن كوادر الدفاع المدني عملت في الموقع على إخماد الحريق، والسيطرة على الوضع.
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