Saturday, 11 January 2025 11:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المالية توضح الآلية الجديدة لسداد باقي المستحقات المتأخرة للمصدرين

1/11/2025 5:03:59 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أصدرت وزارة المالية، تقريرا، لتوضيح الآلية الجديدة لسداد باقي المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق“تنمية الصادرات” حتى مشحونات 30 يونيو 2024، بقيمة إجمالية نحو 60 مليار جنيه.

وأوضح الإنفوجراف الصادرعن الوزارة، أنه سيتم صرف 50% من مستحقات الشركات المصدرة نقدا على مدار 4 سنوات مالية متتالية، بدءا من العام الحالي، بقيمة تصل إلى 8 مليارات جنيه سنويا.

موضوعات متعلقة وزير المالية: الاستفادة من المساحات المرنة بالقوانين الضريبية لخلق انطباع إيجابى للممولين انخفاض الأسهم الأوروبية عند الافتتاح مع تقلب عوائد السندات فى بريطانيا خام برنت يعزز مكاسبه عند التسوية ويرتفع 1%

وأضاف أنه لأول مرة، سيتم سداد مستحقات المصدرين للعام الحالي 2024-2025، خلال نفس العام، وسداد أول قسط للمصدرين خلال الشهر الحالي.

وأشار إلى أنه ستتم أيضا تسوية 50% من متأخرات المصدرين بنظام المقاصة مع مديونياتهم القديمة والمستقبلية لدى الضرائب والجمارك وشركتي الكهرباء والغاز.

وأوضحت الوزارة، أن ذلك يأتي استمرارا لمساندة الشركات المصدرة، وتوفير سيولة نقدية محفزة للقطاع التصديري، حيث أنه خلال الـ5 سنوات الماضية قد تم سداد 70 مليار جنيه من المتأخرات المستحقة لصالح أكثر من 2800 شركة مصدرة خلال الفترة من عام 2019 حتى عام 2024.

وتعمل وزارتا المالية والاستثمار والتجارة الخارجية على وضع برنامج جديد وطموح لمساندة المصدرين، بدءا من العام المالي المقبل 2025-2026.

MENAFN11012025000202011048ID1109078953

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث