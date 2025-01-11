المالية توضح الآلية الجديدة لسداد باقي المستحقات المتأخرة للمصدرين

(MENAFN
- Al-Borsa News) أصدرت وزارة المالية، تقريرا، لتوضيح الآلية الجديدة لسداد باقي المستحقات
المتأخرة للمصدرين لدى صندوق“تنمية الصادرات” حتى مشحونات 30 يونيو 2024، بقيمة إجمالية نحو 60 مليار جنيه.
وأوضح الإنفوجراف الصادرعن الوزارة، أنه سيتم صرف 50% من مستحقات الشركات المصدرة نقدا على مدار 4 سنوات مالية متتالية، بدءا من العام الحالي، بقيمة تصل إلى 8 مليارات جنيه سنويا.
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وأضاف أنه لأول مرة، سيتم سداد مستحقات المصدرين للعام الحالي 2024-2025، خلال نفس العام، وسداد أول قسط للمصدرين خلال الشهر الحالي.
وأشار إلى أنه ستتم أيضا تسوية 50% من متأخرات المصدرين بنظام المقاصة مع مديونياتهم القديمة والمستقبلية لدى الضرائب والجمارك وشركتي الكهرباء والغاز.
وأوضحت الوزارة، أن ذلك يأتي استمرارا لمساندة الشركات المصدرة، وتوفير سيولة نقدية محفزة للقطاع التصديري، حيث أنه خلال الـ5 سنوات الماضية قد تم سداد 70 مليار جنيه من المتأخرات المستحقة لصالح أكثر من 2800 شركة مصدرة خلال الفترة من عام 2019 حتى عام 2024.
وتعمل وزارتا المالية والاستثمار والتجارة الخارجية على وضع برنامج جديد وطموح لمساندة المصدرين، بدءا من العام المالي المقبل 2025-2026.
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