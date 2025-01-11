المالية توضح الآلية الجديدة لسداد باقي المستحقات المتأخرة للمصدرين

MENAFN - Al-Borsa News) أصدرت وزارة المالية، تقريرا، لتوضيح الآلية الجديدة لسداد باقيالمتأخرة للمصدرين لدى صندوق“تنمية الصادرات” حتى مشحونات 30 يونيو 2024، بقيمة إجمالية نحو 60 مليار جنيه.

وأوضح الإنفوجراف الصادرعن الوزارة، أنه سيتم صرف 50% من مستحقات الشركات المصدرة نقدا على مدار 4 سنوات مالية متتالية، بدءا من العام الحالي، بقيمة تصل إلى 8 مليارات جنيه سنويا.

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وأضاف أنه لأول مرة، سيتم سداد مستحقات المصدرين للعام الحالي 2024-2025، خلال نفس العام، وسداد أول قسط للمصدرين خلال الشهر الحالي.

وأشار إلى أنه ستتم أيضا تسوية 50% من متأخرات المصدرين بنظام المقاصة مع مديونياتهم القديمة والمستقبلية لدى الضرائب والجمارك وشركتي الكهرباء والغاز.

وأوضحت الوزارة، أن ذلك يأتي استمرارا لمساندة الشركات المصدرة، وتوفير سيولة نقدية محفزة للقطاع التصديري، حيث أنه خلال الـ5 سنوات الماضية قد تم سداد 70 مليار جنيه من المتأخرات المستحقة لصالح أكثر من 2800 شركة مصدرة خلال الفترة من عام 2019 حتى عام 2024.

وتعمل وزارتا المالية والاستثمار والتجارة الخارجية على وضع برنامج جديد وطموح لمساندة المصدرين، بدءا من العام المالي المقبل 2025-2026.