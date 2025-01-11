أوروبا تقدم دفعة أولى من قرض لأوكرانيا ممول من أصول روسية - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن الاتحاد الأوروبي صرف دفعة أولى بقيمة ثلاثة مليارات يورو (نحو 3.07 مليار دولار) لأوكرانيا في إطار قرض ممول من الأصول الروسية المجمدة في أوروبا، على ما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الجمعة.

وكتبت فون دير لايين على حسابها في موقع إكس“لقد صرفنا اليوم ثلاثة مليارات يورو لأوكرانيا، وهي الدفعة الأولى من الاتحاد الأوروبي بموجب القرض الذي قررته مجموعة السبع” وفقا لسكاي نيوز.

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وبعد أشهر من المفاوضات، توصل زعماء مجموعة السبع إلى اتفاق في أكتوبر الفائت لاستخدام الفوائد الناتجة عن الأصول السيادية الروسية المجمّدة في دولهم تبعا للعقوبات الدولية، لضمان قرض بقيمة 50 مليار دولار لأوكرانيا.

وتبلغ حصة الاتحاد الأوروبي ما يزيد عن 18 مليار يورو.

وأكدت فون دير لايين أن هذه الأموال“ستوفر لأوكرانيا القدرة المالية لمواصلة النضال من أجل حريتها وتحقيق النصر”.

وبعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، قرّر الاتحاد الأوروبي تجميد الأصول الروسية، الخاصة والمملوكة للبنك المركزي الروسي، في دول الاتحاد الأوروبي، والتي يبلغ مجموعها حوالي 235 مليار يورو.

وهذه ليست المرة الأولى التي يقوم فيها الاتحاد الأوروبي باستخدام الأصول الروسية المجمّدة لتمويل مساعداته لأوكرانيا.

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