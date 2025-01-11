الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض.. لكنها تسجل مكاسب أسبوعية

(MENAFN
- Al-Borsa News) انخفضت الأسهم الأوروبية في ختام التعاملات، بضغط من بيانات الوظائف في الولايات المتحدة والتي أثارت مخاوف من إنهاء دورة التخفيف النقدي مبكرًا، إلى جانب ارتفاع عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو.
وعند ختام تعاملات الجمعة، انخفض مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.85% إلى 511.50 نقطة، مع تراجع البورصات الرئيسية وأغلب القطاعات، لكنه سجل مكاسب أسبوعية بنحو 0.7%.
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وتراجع مؤشر“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.85% إلى 8248 نقطة، وهبط“داكس” الألماني بنسبة 0.50% إلى 20214 نقطة، فيما انخفض“كاك” الفرنسي بنسبة 0.80% إلى 7431 نقطة.
خلال الجلسة، ارتفعت عوائد سندات الحكومة الألمانية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى منذ يوليو، قبل أن تقلص مكاسبها عند الإغلاق، ويأتي ذلك بعدما لامست عوائد سندات الحكومة البريطانية أعلى مستوياتها منذ الأزمة المالية في 2008.
وأظهرت بيانات، إضافة الاقتصاد الأمريكي 256 ألف وظيفة في ديسمبر، متفوقًا على التوقعات البالغة 155 ألف وظيفة، وأعلى من قراءة شهر نوفمبر المعدلة بالخفض إلى 212 ألف وظيفة.
وأثارت هذه البيانات مخاوف من أن الاحتياطي الفيدرالي قد يضطر إلى إنهاء دورة التخفيف النقدي التي بدأها في سبتمبر الماضي، مبكرًا، في ظل نشاط سوق العمل والضغوط التضخمية المحتملة.
المصدر:
MENAFN11012025000202011048ID1109078950
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