الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض.. لكنها تسجل مكاسب أسبوعية

MENAFN - Al-Borsa News) انخفضت الأسهم الأوروبية في ختام التعاملات، بضغط من بيانات الوظائف في الولايات المتحدة والتي أثارت مخاوف من إنهاء دورة التخفيف النقدي مبكرًا، إلى جانب ارتفاع عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو.

وعند الجمعة، انخفض مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.85% إلى 511.50 نقطة، مع تراجع البورصات الرئيسية وأغلب القطاعات، لكنه سجل مكاسب أسبوعية بنحو 0.7%.

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وتراجع مؤشر“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.85% إلى 8248 نقطة، وهبط“داكس” الألماني بنسبة 0.50% إلى 20214 نقطة، فيما انخفض“كاك” الفرنسي بنسبة 0.80% إلى 7431 نقطة.

خلال الجلسة، ارتفعت عوائد سندات الحكومة الألمانية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى منذ يوليو، قبل أن تقلص مكاسبها عند الإغلاق، ويأتي ذلك بعدما لامست عوائد سندات الحكومة البريطانية أعلى مستوياتها منذ الأزمة المالية في 2008.

وأظهرت بيانات، إضافة الاقتصاد الأمريكي 256 ألف وظيفة في ديسمبر، متفوقًا على التوقعات البالغة 155 ألف وظيفة، وأعلى من قراءة شهر نوفمبر المعدلة بالخفض إلى 212 ألف وظيفة.

وأثارت هذه البيانات مخاوف من أن الاحتياطي الفيدرالي قد يضطر إلى إنهاء دورة التخفيف النقدي التي بدأها في سبتمبر الماضي، مبكرًا، في ظل نشاط سوق العمل والضغوط التضخمية المحتملة.

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