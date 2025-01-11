بنك أوف أمريكا: دورة خفض الاحتياطي الفيدرالي للفائدة انتهت

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال محللو“بنك أوف أمريكا”، إن دورة خفض أسعار الفائدة التي شرع فيها مجلس الاحتياطي الفيدرالي العام الماضي، قد انتهت، مع استمرار مرونة سوق العمل في الولايات المتحدة.
ويعتقد المقرض الأمريكي في افتراضه الأساسي، أن الفيدرالي سيحافظ على استقرار أسعار الفائدة لفترة طويلة، لكنه نوه إلى أن خطر التحرك التالي يميل نحو رفع تكاليف الاقتراض، حسبما نقلت منصة“باينانس”.
موضوعات متعلقة
الصين تتوقع زيادة كبيرة في العجز المالي خلال 2025 الصين تسجل نموًا 3% في عدد الكيانات التجارية خلال 2024 الغضب يتصاعد ضد منجم للزركون في السنغال تطوره شركة فرنسية
وقال إريك وينوجراد، كبير خبراء الاقتصاد لدى مدير الأصول“أليانس بيرنشتاين”، إن الفيدرالي يحتاج إلى إحراز تقدم بشأن التضخم مع تباطؤ سوق العمل، قبل أن يتمكن من خفض أسعار الفائدة مرة أخرى، وهو ما قد يستغرق عدة أشهر.
وقال بيتر كارديلو، كبير خبراء الاقتصاد في السوق لدى“سبارتان كابيتال سيكيوريتيز”:“إذا استمر سوق العمل على هذا النحو وشرع ترامب في سياسات التعريفات الجمركية، فربما نشهد نهاية دورة التيسير”، بحسب“رويترز”.
أظهر تقرير الوظائف الشهري لوزارة العمل الأمريكية أن الوظائف غير الزراعية زادت بمقدار 256 ألف وظيفة الشهر الماضي، وهو ما يتجاوز بكثير التوقعات البالغة 160 ألف وظيفة، فيما انخفض معدل البطالة إلى 4.1% من 4.2%.
المصدر:
MENAFN11012025000202011048ID1109078949
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.