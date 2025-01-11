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بنك أوف أمريكا: دورة خفض الاحتياطي الفيدرالي للفائدة انتهت

1/11/2025 5:03:58 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال محللو“بنك أوف أمريكا”، إن دورة خفض أسعار الفائدة التي شرع فيها مجلس الاحتياطي الفيدرالي العام الماضي، قد انتهت، مع استمرار مرونة سوق العمل في الولايات المتحدة.

ويعتقد المقرض الأمريكي في افتراضه الأساسي، أن الفيدرالي سيحافظ على استقرار أسعار الفائدة لفترة طويلة، لكنه نوه إلى أن خطر التحرك التالي يميل نحو رفع تكاليف الاقتراض، حسبما نقلت منصة“باينانس”.

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وقال إريك وينوجراد، كبير خبراء الاقتصاد لدى مدير الأصول“أليانس بيرنشتاين”، إن الفيدرالي يحتاج إلى إحراز تقدم بشأن التضخم مع تباطؤ سوق العمل، قبل أن يتمكن من خفض أسعار الفائدة مرة أخرى، وهو ما قد يستغرق عدة أشهر.

وقال بيتر كارديلو، كبير خبراء الاقتصاد في السوق لدى“سبارتان كابيتال سيكيوريتيز”:“إذا استمر سوق العمل على هذا النحو وشرع ترامب في سياسات التعريفات الجمركية، فربما نشهد نهاية دورة التيسير”، بحسب“رويترز”.

أظهر تقرير الوظائف الشهري لوزارة العمل الأمريكية أن الوظائف غير الزراعية زادت بمقدار 256 ألف وظيفة الشهر الماضي، وهو ما يتجاوز بكثير التوقعات البالغة 160 ألف وظيفة، فيما انخفض معدل البطالة إلى 4.1% من 4.2%.

المصدر:

MENAFN11012025000202011048ID1109078949

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