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بريطانيا تفرض عقوبات على شركتين من عمالقة النفط الروسي - جريدة البورصة

1/11/2025 5:03:57 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قالت وزارة الخارجية البريطانية،أمس الجمعة، إن بريطانيا فرضت عقوبات جديدة على شركتي جازبروم نفت وسورجوتنيفتياجاس، عملاقي النفط الروسيين.

وتأتي التدابير، والتي تتضمن تجميد أصول وفرض عقوبات على قطاع النقل، بعد فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على قطاع الطاقة الروسي وفقا لسكاي نيوز.

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وجاءت هذه العقوبات البريطانية، بالتزامن مع إعلان الولايات المتحدة عن عقوبات واسعة النطاق ضد قطاع الطاقة الروسي، الجمعة، يشمل أكثر من 180 سفينة وشركتين نفطيتين كبيرتين قبل أيام فقط من انتهاء ولاية الرئيس جو بايدن.

من جهتها، نددت شركة جابروم نفت الروسية التابعة لمجموعة جابروم العملاقة بالعقوبات الأمريكية والبريطانية التي استهدفتها، معتبرة أنها“غير مبررة وغير مشروعة”.

وقالت الشركة كما نقلت عنها وكالات الأنباء الروسية إن“جازبروم نفت ترى أن قرار إدراج أصولها ضمن قائمة العقوبات الأمريكية هو أمر غير مبرر وغير مشروع”.

المصدر:

MENAFN11012025000202011048ID1109078948

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