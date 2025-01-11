بريطانيا تفرض عقوبات على شركتين من عمالقة النفط الروسي - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) قالت وزارة الخارجية البريطانية،أمس الجمعة، إن بريطانيا فرضت عقوبات جديدة على شركتي جازبروم نفت وسورجوتنيفتياجاس، عملاقي النفط الروسيين.
وتأتي التدابير، والتي تتضمن تجميد أصول وفرض عقوبات على قطاع النقل، بعد فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على قطاع الطاقة الروسي وفقا لسكاي نيوز.
موضوعات متعلقة
الصين تتوقع زيادة كبيرة في العجز المالي خلال 2025 الصين تسجل نموًا 3% في عدد الكيانات التجارية خلال 2024 الغضب يتصاعد ضد منجم للزركون في السنغال تطوره شركة فرنسية
وجاءت هذه العقوبات البريطانية، بالتزامن مع إعلان الولايات المتحدة عن عقوبات واسعة النطاق ضد قطاع الطاقة الروسي، الجمعة، يشمل أكثر من 180 سفينة وشركتين نفطيتين كبيرتين قبل أيام فقط من انتهاء ولاية الرئيس جو بايدن.
من جهتها، نددت شركة جابروم نفت الروسية التابعة لمجموعة جابروم العملاقة بالعقوبات الأمريكية والبريطانية التي استهدفتها، معتبرة أنها“غير مبررة وغير مشروعة”.
وقالت الشركة كما نقلت عنها وكالات الأنباء الروسية إن“جازبروم نفت ترى أن قرار إدراج أصولها ضمن قائمة العقوبات الأمريكية هو أمر غير مبرر وغير مشروع”.
المصدر:
MENAFN11012025000202011048ID1109078948
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.