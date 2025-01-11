حرائق لوس أنجلوس.. 20 مليار دولار خسائر متوقعة لشركات التأمين

(MENAFN
- Al-Borsa News) رفع بنك“جيه بي مورجان” تقديراته للخسائر المؤمن عليها والناجمة عن حرائق لوس أنجلوس، إلى 20 مليار دولار، وحذر من أنها قد ترتفع إذا لم تتم السيطرة على الحرائق.
في حين قدرت شركة إعادة التأمين الأمريكية“جونيبر ري”، خسائر الممتلكات السكنية المؤمن عليها بحوالي تسعة مليارات دولار، متوقعة أن يصل الإجمالي إلى ما بين 15 مليار دولار إلى 20 مليارًا في حالة تضمين المطالبات التجارية وتأمينات السيارات.
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كما توقعت شركة“مورنينج ستار”، أن تتجاوز الخسائر المؤمن عليها ثمانية مليارات دولار، استنادًا إلى إجمالي الممتلكات المتضررة من حرائق لوس أنجلوس، بحسب تقرير لوكالة“رويترز”.
في حين قالت وكالة التصنيف الائتماني“ستاندرد آند بورز جلوبال” ، إن التقديرات الأولية تشير إلى أن الخسائر المؤمن عليها من حرائق الغابات كبيرة ويمكن أن تضاهي حوالي 16 مليار دولار.
وتتوقع“موديز” أن تصل إلى عدة مليارات من الدولارات – دون ذكر مبلغ معين – بسبب القيمة المرتفعة للمنازل والشركات في المناطق الأكثر تضررًا.
واندلعت عدة حرائق في جنوب كاليفورنيا الأربعاء الماضي، قُتل على إثرها ما لا يقل عن خمسة أشخاص، مع انقطاع الكهرباء عن 330 ألف أمريكي حتى أمس الخميس.
المصدر:
MENAFN11012025000202011048ID1109078947
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