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حرائق لوس أنجلوس.. 20 مليار دولار خسائر متوقعة لشركات التأمين

1/11/2025 5:03:57 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) رفع بنك“جيه بي مورجان” تقديراته للخسائر المؤمن عليها والناجمة عن حرائق لوس أنجلوس، إلى 20 مليار دولار، وحذر من أنها قد ترتفع إذا لم تتم السيطرة على الحرائق.

في حين قدرت شركة إعادة التأمين الأمريكية“جونيبر ري”، خسائر الممتلكات السكنية المؤمن عليها بحوالي تسعة مليارات دولار، متوقعة أن يصل الإجمالي إلى ما بين 15 مليار دولار إلى 20 مليارًا في حالة تضمين المطالبات التجارية وتأمينات السيارات.

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كما توقعت شركة“مورنينج ستار”، أن تتجاوز الخسائر المؤمن عليها ثمانية مليارات دولار، استنادًا إلى إجمالي الممتلكات المتضررة من حرائق لوس أنجلوس، بحسب تقرير لوكالة“رويترز”.

في حين قالت وكالة التصنيف الائتماني“ستاندرد آند بورز جلوبال” ، إن التقديرات الأولية تشير إلى أن الخسائر المؤمن عليها من حرائق الغابات كبيرة ويمكن أن تضاهي حوالي 16 مليار دولار.

وتتوقع“موديز” أن تصل إلى عدة مليارات من الدولارات – دون ذكر مبلغ معين – بسبب القيمة المرتفعة للمنازل والشركات في المناطق الأكثر تضررًا.

واندلعت عدة حرائق في جنوب كاليفورنيا الأربعاء الماضي، قُتل على إثرها ما لا يقل عن خمسة أشخاص، مع انقطاع الكهرباء عن 330 ألف أمريكي حتى أمس الخميس.

المصدر:

MENAFN11012025000202011048ID1109078947

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