أصول المستثمرين الأفراد لدى بنك أوف أمريكا تتجاوز 500 مليار دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت استثمارات الأفراد لدى“بنك أوف أمريكا” لأكثر من 500 مليار دولار بحلول العام الجاري، فيما يطمح المصرف إلى تجاوز عتبة تريليون دولار في غضون خمس سنوات.
وقال آرون ليفين رئيس قسم الخدمات المصرفية لدى المقرض الأمريكي في تصريح لوكالة“رويترز”:“إذا نظرنا إلى النتائج، فقد تضاعفت استثمارات الأفراد كل خمس سنوات، لذا، نستطيع فعل ذلك مجددًا ونتجاوز عتبة تريليون دولار في فترة الخمس سنوات المقبلة”.
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في حين أعرب“ليفين” عن تفاؤله بشأن الصحة المالية للمستهلكين الأمريكيين وإنفاقهم، مؤكدًا على تصريحات مماثلة لمسؤولين مصرفيين في بنوك أخرى بهذا الصدد.
وتابع المسؤول لدى المقرض الأمريكي:“رغم انخفاض مدخرات المستهلكين في الفترة الأخيرة، لكنها لا تزال تتجه نحو أعلى مستوياتها منذ ما قبل جائحة كورونا، بفضل معدلات التوظيف القوية وتزايد الإنفاق خلال موسم العطلات”.
المصدر:
MENAFN11012025000202011048ID1109078946
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