أصول المستثمرين الأفراد لدى بنك أوف أمريكا تتجاوز 500 مليار دولار

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت استثمارات الأفراد لدى“بنك أوف أمريكا” لأكثر من 500 مليار دولار بحلول العام الجاري، فيما يطمح المصرف إلى تجاوز عتبة تريليون دولار في غضون خمس سنوات.

وقال آرون ليفين رئيس قسم الخدمات المصرفية لدى المقرض الأمريكي في تصريح لوكالة“رويترز”:“إذا نظرنا إلى النتائج، فقد تضاعفت استثمارات الأفراد كل خمس سنوات، لذا، نستطيع فعل ذلك مجددًا ونتجاوز عتبة تريليون دولار في فترة الخمس سنوات المقبلة”.

موضوعاتالصين تتوقع زيادة كبيرة في العجز المالي خلال 2025 الصين تسجل نموًا 3% في عدد الكيانات التجارية خلال 2024 الغضب يتصاعد ضد منجم للزركون في السنغال تطوره شركة فرنسية

في حين أعرب“ليفين” عن تفاؤله بشأن الصحة المالية للمستهلكين الأمريكيين وإنفاقهم، مؤكدًا على تصريحات مماثلة لمسؤولين مصرفيين في بنوك أخرى بهذا الصدد.

وتابع المسؤول لدى المقرض الأمريكي:“رغم انخفاض مدخرات المستهلكين في الفترة الأخيرة، لكنها لا تزال تتجه نحو أعلى مستوياتها منذ ما قبل جائحة كورونا، بفضل معدلات التوظيف القوية وتزايد الإنفاق خلال موسم العطلات”.

المصدر: