الصين: انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بلغت 13 مليار طن في عام 2021 - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) قالت الصين في أحدث تقرير رسمي قدمته للأمم المتحدة ونشرته وسائل الإعلام الرسمية أمس الجمعة إن غازات الاحتباس الحراري سجلت 13 مليار طن في عام 2021، بزيادة 4.3 بالمئة عن العام السابق.
وبصفتها دولة موقعة على اتفاقية باريس للمناخ، أصبحت الصين ملزمة بتقديم بيانات تفصيلية للانبعاثات كل عامين، بالإضافة إلى تقارير توضح التقدم بشأن التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره.
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وأظهر أول تقرير نصف سنوي للصين، قدمته رسميا إلى هيئة المناخ التابعة للأمم المتحدة في نهاية ديسمبر، أن انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري السنوية، منها ثاني أكسيد الكربون والميثان وغيرها، ارتفعت بأكثر من 70% منذ عام 2005، مدفوعة بالطلب المتزايد على الطاقة. وبلغت الانبعاثات المتعلقة بقطاع الطاقة في عام 2021 نحو 11 مليار طن و76.9% من الإجمالي.
وتستهدف الصين خفض إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بالحد الأقصى قبل عام 2030، لكنها تكافح من أجل تلبية هدف مؤقت بحلول عام 2025 لخفض كمية ثاني أكسيد الكربون المنتجة لكل وحدة من النمو الاقتصادي 18% بين عامي 2021 و2025.
ومن المتوقع أن تقدم بكين أهداف المناخ المحدثة لعام 2035 للأمم المتحدة قبل فبراير. وأوصت مؤسسة بحثية حكومية بأن تدرج الحكومة التزاما بخفض إجمالي الانبعاثات لأول مرة والتعهد بمضاعفة الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.
وفي التقرير الذي نشر اليوم الجمعة، قالت الصين إنها ستحتاج إلى إنفاق 26.8 تريليون يوان (3.66 تريليون دولار) بداية من عام 2024 من أجل تلبية هدف الدولة لتحقيق“الحياد الكربوني” بحلول عام 2060.
المصدر:
MENAFN11012025000202011048ID1109078945
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