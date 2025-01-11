الصين: انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بلغت 13 مليار طن في عام 2021 - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) قالت الصين في أحدث تقرير رسمي قدمته للأمم المتحدة ونشرته وسائل الإعلام الرسمية أمس الجمعة إن غازات الاحتباس الحراري سجلت 13 مليار طن في عام 2021، بزيادة 4.3 بالمئة عن العام السابق.

وبصفتها دولة موقعة على اتفاقية باريس للمناخ، أصبحت الصين ملزمة بتقديم بيانات تفصيلية للانبعاثات كل عامين، بالإضافة إلى تقارير توضح التقدم بشأن التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره.

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وأظهر أول تقرير نصف سنوي للصين، قدمته رسميا إلى هيئة المناخ التابعة للأمم المتحدة في نهاية ديسمبر، أن انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري السنوية، منها ثاني أكسيد الكربون والميثان وغيرها، ارتفعت بأكثر من 70% منذ عام 2005، مدفوعة بالطلب المتزايد على الطاقة. وبلغت الانبعاثات المتعلقة بقطاع الطاقة في عام 2021 نحو 11 مليار طن و76.9% من الإجمالي.

وتستهدف الصين خفض إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بالحد الأقصى قبل عام 2030، لكنها تكافح من أجل تلبية هدف مؤقت بحلول عام 2025 لخفض كمية ثاني أكسيد الكربون المنتجة لكل وحدة من النمو الاقتصادي 18% بين عامي 2021 و2025.

ومن المتوقع أن تقدم بكين أهداف المناخ المحدثة لعام 2035 للأمم المتحدة قبل فبراير. وأوصت مؤسسة بحثية حكومية بأن تدرج الحكومة التزاما بخفض إجمالي الانبعاثات لأول مرة والتعهد بمضاعفة الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

وفي التقرير الذي نشر اليوم الجمعة، قالت الصين إنها ستحتاج إلى إنفاق 26.8 تريليون يوان (3.66 تريليون دولار) بداية من عام 2024 من أجل تلبية هدف الدولة لتحقيق“الحياد الكربوني” بحلول عام 2060.

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