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إنفيديا تنتقد القيود الجديدة للبيت الأبيض على تصدير الرقائق

1/11/2025 5:03:57 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) انتقدت“إنفيديا” القيود الجديدة على تصدير الرقائق، والتي من المتوقع الإعلان عنها قريبًا، وترى أن البيت الأبيض يحاول تقويض إدارة“ترامب” القادمة من خلال فرض قواعد في اللحظة الأخيرة.

وأوضحت مصادر على دراية بالأمر لوكالة“بلومبرج”، أن اللوائح التي قد تصدر لاحقًا الجمعة، ومن شأنها خلق ثلاث طبقات من القيود المفروضة على الرقائق.

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لكن ربما تظل مجموعة من حلفاء أمريكا تتمتع بالوصول الكامل لأشباه الموصلات الأمريكية، إلا أن أغلب الدول ستواجه قيودًا جديدة.

وذكر نيد فينكل نائب رئيس الشؤون الحكومية لدى“إنفيديا” في بيان: أن تلك السياسة لن تفعل شيئًا لتعزيز الأمن القومي، بل ستدفع العالم إلى تقنيات بديلة.

وأوضح قائلاً: ستكون سياسة إدارة“بايدن” في اللحظة الأخيرة إرثًا ستنتقده الصناعة الأمريكية والمجتمع العالمي.

كما دعا“بايدن” إلى عدم استباق الرئيس القادم“ترامب” من خلال سن سياسة من شأنها أن تضر بالاقتصاد الأمريكي وتخدم مصالح خصوم أمريكا.

المصدر:

MENAFN11012025000202011048ID1109078944

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