إنفيديا تنتقد القيود الجديدة للبيت الأبيض على تصدير الرقائق

(MENAFN
- Al-Borsa News) انتقدت“إنفيديا” القيود الجديدة على تصدير الرقائق، والتي من المتوقع الإعلان عنها قريبًا، وترى أن البيت الأبيض يحاول تقويض إدارة“ترامب” القادمة من خلال فرض قواعد في اللحظة الأخيرة.
وأوضحت مصادر على دراية بالأمر لوكالة“بلومبرج”، أن اللوائح التي قد تصدر لاحقًا الجمعة، ومن شأنها خلق ثلاث طبقات من القيود المفروضة على الرقائق.
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لكن ربما تظل مجموعة من حلفاء أمريكا تتمتع بالوصول الكامل لأشباه الموصلات الأمريكية، إلا أن أغلب الدول ستواجه قيودًا جديدة.
وذكر نيد فينكل نائب رئيس الشؤون الحكومية لدى“إنفيديا” في بيان: أن تلك السياسة لن تفعل شيئًا لتعزيز الأمن القومي، بل ستدفع العالم إلى تقنيات بديلة.
وأوضح قائلاً: ستكون سياسة إدارة“بايدن” في اللحظة الأخيرة إرثًا ستنتقده الصناعة الأمريكية والمجتمع العالمي.
كما دعا“بايدن” إلى عدم استباق الرئيس القادم“ترامب” من خلال سن سياسة من شأنها أن تضر بالاقتصاد الأمريكي وتخدم مصالح خصوم أمريكا.
المصدر:
MENAFN11012025000202011048ID1109078944
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