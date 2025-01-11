البيت الأبيض: مرونة سوق النفط المحلية لعبت دورا في توقيت فرض العقوبات على روسيا - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال متحدث باسم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إن المرونة الحالية لسوق النفط الأمريكية ساهمت في قرار البيت الأبيض بفرض عقوبات كبيرة على قطاع الطاقة الروسي اليوم الجمعة.
وقال نائب مستشار الأمن القومي للاقتصاد الدولي داليب سينج في بيان إن قوة سوق النفط المحلية سمحت للإدارة بتغيير تكتيكها في محاولة إعاقة اقتصاد روسيا في حربها ضد أوكرانيا.
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وقال سينج“لكي تنجح العقوبات، يجب أن تكون مستدامة... لكي تنجح يجب أن تؤثر على الهدف أكثر مما تلحق الضرر بالاقتصاد الأمريكي والعالمي”.
المصدر:
MENAFN11012025000202011048ID1109078943
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