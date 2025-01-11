البيت الأبيض: مرونة سوق النفط المحلية لعبت دورا في توقيت فرض العقوبات على روسيا - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) قال متحدث باسم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إن المرونة الحالية لسوق النفط الأمريكية ساهمت في قرار البيت الأبيض بفرض عقوبات كبيرة على قطاع الطاقة الروسي اليوم الجمعة.

وقال نائب مستشار الأمن القومي للاقتصاد الدولي داليب سينج في بيان إن قوة سوق النفط المحلية سمحت للإدارة بتغيير تكتيكها في محاولة إعاقة روسيا في حربها ضد أوكرانيا.

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وقال سينج“لكي تنجح العقوبات، يجب أن تكون مستدامة... لكي تنجح يجب أن تؤثر على الهدف أكثر مما تلحق الضرر بالاقتصاد الأمريكي والعالمي”.

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