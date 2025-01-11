أرباح سلسلة الصيدليات الأمريكية والجرينز المعدلة تفوق التوقعات بفضل خفض التكاليف

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت أرباح وإيرادات سلسلة الصيدليات الأمريكية“والجرينز”، بما يفوق التوقعات في الربع المالي الأول، بدعم من خطط إغلاق المتاجر وتقليص القوة العاملة، والتي حدت من التكاليف المرتفعة.
وبحسب نتائج الأعمال التي صدرت الجمعة، ارتفعت الأرباح المعدلة لـ”والجرينز” إلى 51 سنتًا للسهم، مقابل 37 سنتًا متوقعة، كما سجلت الإيرادات 39.46 مليار دولار، متفوقة على التوقعات البالغة 37.36 مليار دولار.
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وأعلنت أنها حققت خسارة صافية بلغت 265 مليون دولار، أو 31 سنتًا للسهم في الثلاثة أشهر المنتهية في الثلاثين من نوفمبر الماضي، ولكن عند استبعاد بعض العناصر، سجلت الشركة أرباحًا معدلة بقيمة 51 سنتًا للسهم.
وعزت سلسلة بيع الأدوية بالتجزئة هذه الخسائر إلى خططها لإغلاق المتاجر ذات الأداء الضعيف، ويشمل ذلك 1200 صيدلية على مدى السنوات الثلاث المقبلة، منها 500 متجر في السنة المالية 2025 وحدها.
وحقق قسم البيع بالتجزئة في الولايات المتحدة مبيعات بقيمة 30.87 مليار دولار في الربع الماضي، بزيادة نسبتها 6.6% عن الفترة المقابلة العام الماضي، كما حققت الوحدة الدولية للشركة – التي تدير أكثر من ثلاثة آلاف صيدلية – مبيعات بقيمة 6.43 مليار دولار.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة“تيم وينتوورث”: تعكس نتائج أعمالنا الالتزام بخطة منضبطة لعام 2025، مع استقرار مبيعات الصيدليات من خلال تحسين بصمتنا، والتحكم في تكاليف التشغيل.
المصدر:
MENAFN11012025000202011048ID1109078942
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