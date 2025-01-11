أرباح سلسلة الصيدليات الأمريكية والجرينز المعدلة تفوق التوقعات بفضل خفض التكاليف

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت أرباح وإيرادات سلسلة الصيدليات الأمريكية“والجرينز”، بما يفوق التوقعات في الربع المالي الأول، بدعم من خطط إغلاق المتاجر وتقليص القوة العاملة، والتي حدت من التكاليف المرتفعة.

وبحسب نتائج الأعمال التي صدرت الجمعة، ارتفعت الأرباح المعدلة لـ”والجرينز” إلى 51 سنتًا للسهم، مقابل 37 سنتًا متوقعة، كما سجلت الإيرادات 39.46 مليار دولار، متفوقة على التوقعات البالغة 37.36 مليار دولار.

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وأعلنت أنها حققت خسارة صافية بلغت 265 مليون دولار، أو 31 سنتًا للسهم في الثلاثة أشهر المنتهية في الثلاثين من نوفمبر الماضي، ولكن عند استبعاد بعض العناصر، سجلت الشركة أرباحًا معدلة بقيمة 51 سنتًا للسهم.

وعزت سلسلة بيع الأدوية بالتجزئة هذه الخسائر إلى خططها لإغلاق المتاجر ذات الأداء الضعيف، ويشمل ذلك 1200 صيدلية على مدى السنوات الثلاث المقبلة، منها 500 متجر في السنة المالية 2025 وحدها.

وحقق قسم البيع بالتجزئة في الولايات المتحدة مبيعات بقيمة 30.87 مليار دولار في الربع الماضي، بزيادة نسبتها 6.6% عن الفترة المقابلة العام الماضي، كما حققت الوحدة الدولية للشركة – التي تدير أكثر من ثلاثة آلاف صيدلية – مبيعات بقيمة 6.43 مليار دولار.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة“تيم وينتوورث”: تعكس نتائج أعمالنا الالتزام بخطة منضبطة لعام 2025، مع استقرار مبيعات الصيدليات من خلال تحسين بصمتنا، والتحكم في تكاليف التشغيل.

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