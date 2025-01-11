بايدن: العقوبات الجديدة على روسيا قد ترفع أسعار الغاز بشكل طفيف - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الجمعة إن العقوبات الجديدة المفروضة على النفط الروسي قد ترفع أسعار الغاز بمقدار ثلاثة أو أربعة سنتات للجالون، لكنها ستؤثر بشكل كبير على روسيا.

وفرضت إدارة بايدن أوسع حزمة من العقوبات حتى الآن تستهدف عوائد النفط والغاز الروسية في محاولة لمنح أوكرانيا والإدارة القادمة لدونالد ورقة ضغط للتوصل إلى اتفاق للسلام في أوكرانيا.

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وقال مسؤول أمريكي إن العقوبات ستكلف روسيا مليارات الدولارات شهريا.

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