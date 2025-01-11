بايدن: العقوبات الجديدة على روسيا قد ترفع أسعار الغاز بشكل طفيف - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الجمعة إن العقوبات الجديدة المفروضة على النفط الروسي قد ترفع أسعار الغاز بمقدار ثلاثة أو أربعة سنتات للجالون، لكنها ستؤثر بشكل كبير على اقتصاد
روسيا.
وفرضت إدارة بايدن أوسع حزمة من العقوبات حتى الآن تستهدف عوائد النفط والغاز الروسية في محاولة لمنح أوكرانيا والإدارة القادمة لدونالد ترامب ورقة ضغط للتوصل إلى اتفاق للسلام في أوكرانيا.
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وقال مسؤول أمريكي إن العقوبات ستكلف روسيا مليارات الدولارات شهريا.
المصدر:
MENAFN11012025000202011048ID1109078941
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