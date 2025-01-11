فتة المكدوس: وصفة شامية أصيلة تجمع بين النكهة والتراث

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- Khaberni) خبرني - تُعتبر فتة المكدوس من الأطباق الشامية الشهيرة واللذيذة، حيث تجمع بين طعم الباذنجان المخلل (المكدوس) وصلصة اللبن الزبادي المنعشة، مع الخبز المحمص والمكونات الأخرى التي تُضفي عليها مذاقًا فريدًا. تُقدم فتة المكدوس كطبق جانبي أو مقبلات، وتُعتبر من الأطباق المميزة على المائدة، خاصةً في شهر رمضان. في هذا المقال، سنُقدم لك طريقة تحضير فتة المكدوس الأصلية مع بعض النصائح القيّمة.
المكونات: للمكدوس (يُفضل تحضيره مسبقًا): باذنجان صغير الحجم
جوز مفروم
ثوم مهروس
فلفل أحمر حار مفروم (اختياري)
زيت زيتون
ملح
للفتة: خبز عربي أو خبز بيتا مقطع ومحمص أو مقلي
لبن زبادي
طحينة
ثوم مهروس
عصير ليمون
ملح
للتزيين: بقدونس مفروم، رمان حب، صنوبر مقلي (اختياري)
طريقة التحضير: تحضير المكدوس (إذا لم يكن جاهزًا): يُغسل الباذنجان جيدًا ويُزال عنقه. يُسلق الباذنجان في ماء مغلي مملح حتى ينضج جزئيًا (يُصبح طريًا ولكن ليس مهروسًا). يُصفى الباذنجان من الماء ويُترك ليبرد قليلًا. يُشق الباذنجان شقًا طوليًا من المنتصف ويُحشى بخليط الجوز والثوم والفلفل الأحمر (إذا استُخدم). يُرص الباذنجان المحشو في مرطبان زجاجي مع إضافة الملح بين الطبقات. يُغمر الباذنجان بزيت الزيتون ويُحكم إغلاق المرطبان. يُترك المكدوس لمدة أسبوع على الأقل حتى يتخلل ويتخمّر. تحضير الفتة: يُقطع الخبز إلى مكعبات صغيرة ويُحمص في الفرن أو يُقلى في الزيت حتى يُصبح ذهبي اللون ومقرمشًا. في وعاء، يُخلط اللبن الزبادي مع الطحينة والثوم المهروس وعصير الليمون والملح حتى يتجانس الخليط. في طبق التقديم، تُوضع طبقة من الخبز المحمص. تُوزع قطع المكدوس فوق الخبز. يُسكب خليط اللبن فوق المكدوس والخبز. يُزين الطبق بالبقدونس المفروم وحب الرمان والصنوبر المقلي (إذا استُخدم).
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