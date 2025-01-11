فتة المكدوس: وصفة شامية أصيلة تجمع بين النكهة والتراث

MENAFN - Khaberni) خبرني - تُعتبر فتة المكدوس من الأطباق الشامية الشهيرة واللذيذة، حيث تجمع بين طعم الباذنجان المخلل (المكدوس) وصلصة اللبن الزبادي المنعشة، مع الخبز المحمص والمكونات الأخرى التي تُضفي عليها مذاقًا فريدًا. تُقدم فتة المكدوس كطبق جانبي أو مقبلات، وتُعتبر من الأطباق المميزة على المائدة، خاصةً في شهر رمضان. في هذا المقال، سنُقدم لك طريقة تحضير فتة المكدوس الأصلية مع بعض النصائح القيّمة.

المكونات: للمكدوس (يُفضل تحضيره مسبقًا): باذنجان صغير الحجم

جوز مفروم

ثوم مهروس

فلفل أحمر حار مفروم (اختياري)

زيت زيتون

ملح

للفتة: خبز عربي أو خبز بيتا مقطع ومحمص أو مقلي

لبن زبادي

طحينة

ثوم مهروس

عصير ليمون

ملح

للتزيين: بقدونس مفروم، رمان حب، صنوبر مقلي (اختياري)

طريقة التحضير: تحضير المكدوس (إذا لم يكن جاهزًا): يُغسل الباذنجان جيدًا ويُزال عنقه. يُسلق الباذنجان في ماء مغلي مملح حتى ينضج جزئيًا (يُصبح طريًا ولكن ليس مهروسًا). يُصفى الباذنجان من الماء ويُترك ليبرد قليلًا. يُشق الباذنجان شقًا طوليًا من المنتصف ويُحشى بخليط الجوز والثوم والفلفل الأحمر (إذا استُخدم). يُرص الباذنجان المحشو في مرطبان زجاجي مع إضافة الملح بين الطبقات. يُغمر الباذنجان بزيت الزيتون ويُحكم إغلاق المرطبان. يُترك المكدوس لمدة أسبوع على الأقل حتى يتخلل ويتخمّر. تحضير الفتة: يُقطع الخبز إلى مكعبات صغيرة ويُحمص في الفرن أو يُقلى في الزيت حتى يُصبح ذهبي اللون ومقرمشًا. في وعاء، يُخلط اللبن الزبادي مع الطحينة والثوم المهروس وعصير الليمون والملح حتى يتجانس الخليط. في طبق التقديم، تُوضع طبقة من الخبز المحمص. تُوزع قطع المكدوس فوق الخبز. يُسكب خليط اللبن فوق المكدوس والخبز. يُزين الطبق بالبقدونس المفروم وحب الرمان والصنوبر المقلي (إذا استُخدم).