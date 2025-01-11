Saturday, 11 January 2025 08:12 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


4842 طن خضار وفواكه وورقيات في السوق المركزي السبت

1/11/2025 2:04:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى اليوم السبت، 4842 طنا، منها 2908 طن خضار، و 1703 طن فواكه، و 230 طنا من الورقيات.
وتالياً أسعار الخضار والفواكه كما وردت في النشرة الصادرة عن سوق الجملة المركزي اليوم السبت:








MENAFN11012025000208011052ID1109078497

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث