4842 طن خضار وفواكه وورقيات في السوق المركزي السبت
التاريخ
1/11/2025 2:04:17 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى اليوم السبت، 4842 طنا، منها 2908 طن خضار، و 1703 طن فواكه، و 230 طنا من الورقيات.
وتالياً أسعار الخضار والفواكه كما وردت في النشرة الصادرة عن سوق الجملة المركزي اليوم السبت:
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