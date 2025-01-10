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إخلاء طارئ لركاب طائرة بولاية جورجيا الأمريكية لاحتراق محركها

1/10/2025 11:31:36 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 10 - 1 (كونا) -- أعلنت إدارة مطار اتلانتا الدولي بولاية جورجيا الأمريكية تنفيذ عملية إخلاء طارئ لـ 201 شخص هم ركاب طائرة احترق محركها خلال إقلاعها اليوم الجمعة.
وأفاد مطار (هارتسفيلد-جاكسون أتلانتا الدولي) في بيان بأن الركاب على متن طائرة بوينغ (757) التابعة لشركة (دلتا إيرلاينز) وعددهم 201 راكب مروا بتجربة مروعة عندما تسبب حريق في المحرك في إخلاء طارئ في المطار.
وقالت إدارة الطيران الفيدرالية إنها فتحت تحقيقا في سبب مشكلة المحرك والتي حدثت أثناء زيادة سرعة الطائرة استعدادا للإقلاع.
ومن جانبها أكدت (دلتا) المالكة للطائرة التزامها بسلامة الركاب أثناء معالجة التحديات التشغيلية الناجمة عن الحادث.
وكان من المقرر أن تغادر الرحلة رقم (دي ال 2 668) مطار اتلانتا الدولي إلى (مينيابوليس- سانت بول) بولاية مينيسوتا صباح اليوم غير أن الطيار اكتشف خلال الاقلاع "مشكلة في محرك" الطائرة التي وضعت في الخدمة منذ 21 عاما وقام بإيقافها.
وأكدت (دلتا) أن 201 راكب إلى جانب أربعة مضيفين وطيارين كانوا على متن الرحلة.
وعلى الرغم من أنها لم تبلغ في البداية عن وقوع إصابات إلا أن سلطات المطار أكدت لاحقا وقوع أربع إصابات طفيفة ونقل شخص واحد إلى المستشفى.
يذكر أنه في 3 أغسطس الماضي حدث أمر مماثل عندما تم إخلاء ركاب رحلة (دلتا إيرلاينز) رقم (دي ال1437) بعد انفجار إطار من عجلات طائرة بوينغ (757) أثناء هبوطها في مطار (هارتسفيلد جاكسون الدولي) في أتلانتا. (النهاية)

رس ر / م م ج




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