إخلاء طارئ لركاب طائرة بولاية جورجيا الأمريكية لاحتراق محركها

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 10 - 1 (كونا) -- أعلنت إدارة مطار اتلانتا الدولي بولاية جورجيا الأمريكية تنفيذ عملية إخلاء طارئ لـ 201 شخص هم ركاب
طائرة احترق محركها خلال إقلاعها اليوم الجمعة.
وأفاد مطار (هارتسفيلد-جاكسون أتلانتا الدولي) في بيان بأن الركاب على متن طائرة بوينغ (757) التابعة لشركة (دلتا إيرلاينز) وعددهم 201 راكب مروا بتجربة مروعة عندما تسبب حريق في المحرك في إخلاء طارئ في المطار.
وقالت إدارة الطيران الفيدرالية إنها فتحت تحقيقا في سبب مشكلة المحرك والتي حدثت أثناء زيادة سرعة الطائرة استعدادا للإقلاع.
ومن جانبها أكدت (دلتا) المالكة للطائرة التزامها بسلامة الركاب أثناء معالجة التحديات التشغيلية الناجمة عن الحادث.
وكان من المقرر أن تغادر الرحلة رقم (دي ال 2 668) مطار اتلانتا الدولي إلى (مينيابوليس- سانت بول) بولاية مينيسوتا صباح اليوم غير أن الطيار اكتشف خلال الاقلاع "مشكلة في محرك" الطائرة التي وضعت في الخدمة منذ 21 عاما وقام بإيقافها.
وأكدت (دلتا) أن 201 راكب إلى جانب أربعة مضيفين وطيارين كانوا على متن الرحلة.
وعلى الرغم من أنها لم تبلغ في البداية عن وقوع إصابات إلا أن سلطات المطار أكدت لاحقا وقوع أربع إصابات طفيفة ونقل شخص واحد إلى المستشفى.
يذكر أنه في 3 أغسطس الماضي حدث أمر مماثل عندما تم إخلاء ركاب رحلة (دلتا إيرلاينز) رقم (دي ال1437) بعد انفجار إطار من عجلات طائرة بوينغ (757) أثناء هبوطها في مطار (هارتسفيلد جاكسون الدولي) في أتلانتا. (النهاية)
رس ر / م م ج
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