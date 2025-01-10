وزير الخارجية الامريكي: لا نعترف بنيكولاس مادورو رئيسا لفنزويلا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 10 - 1 (كونا) -- اكدت الولايات المتحدة اليوم الجمعة انها ترفض ما وصفته ب"الاعلان الاحتيالي" بتنصيب نيكولاس مادورو رئيسا لفنزويلا ووصفت ذلك الاجراء ب"المحاولة اليائسة" للاستيلاء على السلطة وقمع خيار الشعب الفنزويلي.
وقال وزير
الخارجية الامريكي انتوني بلينكن في بيان ان "نيكولاس مادورو اقام حفل تنصيب رئاسي غير شرعي في فنزويلا في محاولة يائسة للاستيلاء على السلطة إذ أن الشعب الفنزويلي والعالم يعلمان الحقيقة ومن الواضح أن مادورو خسر الانتخابات الرئاسية لعام 2024 وليس له الحق في المطالبة بالرئاسة".
واضاف بلينكن ان بلاده "لا تعترف بنيكولاس مادورو رئيسا لفنزويلا" مؤكدا ان الرئيس المنتخب إدموندو غونزاليس أوروتيا "يجب أن يؤدي اليمين الدستورية وأن يبدأ التحول الديمقراطي ونحن على استعداد لدعم العودة إلى الديمقراطية في فنزويلا".
واوضح ان "وزارة الخارجية الأمريكية تعمل على زيادة عروض المكافآت إلى 25 مليون دولار لكل من يقدم معلومات تؤدي إلى اعتقال أو إدانة نيكولاس مادورو ووزير الداخلية مادورو ديوسدادو كابيلو".
واشار الى ان الخارجية الامريكية اضافت عرضا جديدا للمكافأة يصل إلى 15 مليون دولار بخصوص فلاديمير لوبيز وزير دفاع مادورو.
وأفاد بأن واشنطن تتخذ خطوات لفرض قيود جديدة على التأشيرات على الأفراد الموالين لمادورو لدورهم في تقويض العملية الانتخابية أو أعمال القمع في فنزويلا مشيرا الى انها حتى الآن اتخذت خطوات لفرض قيود على التأشيرات لنحو ألفي فرد من الموالين لمادورو.
واكد ان العقوبات التي تتخذها واشنطن وشركاؤها بما في ذلك كندا والاتحاد الاوروبي وبريطانيا ضد مادورو تعكس رسالة تضامن مع الشعب الفنزويلي وتعزز الجهود الدولية لمواصلة الضغط على مادورو وممثليه.
وفي إجراء منفصل أعلنت وزارة الأمن الداخلي الامريكية اليوم الجمعة أن تصنيف فنزويلا في وضع الحماية المؤقتة لعام 2023 سيتم تمديده لمدة 18 شهرا استنادا إلى حالة الطوارئ الإنسانية الشديدة التي لا تزال البلاد تواجهها بسبب الأزمات السياسية والاقتصادية بظل نظام مادورو "غير الانساني". (النهاية)
ا م م / ر ج
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