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وزير الخارجية الامريكي: لا نعترف بنيكولاس مادورو رئيسا لفنزويلا

1/10/2025 11:31:35 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 10 - 1 (كونا) -- اكدت الولايات المتحدة اليوم الجمعة انها ترفض ما وصفته ب"الاعلان الاحتيالي" بتنصيب نيكولاس مادورو رئيسا لفنزويلا ووصفت ذلك الاجراء ب"المحاولة اليائسة" للاستيلاء على السلطة وقمع خيار الشعب الفنزويلي.
وقال وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن في بيان ان "نيكولاس مادورو اقام حفل تنصيب رئاسي غير شرعي في فنزويلا في محاولة يائسة للاستيلاء على السلطة إذ أن الشعب الفنزويلي والعالم يعلمان الحقيقة ومن الواضح أن مادورو خسر الانتخابات الرئاسية لعام 2024 وليس له الحق في المطالبة بالرئاسة".
واضاف بلينكن ان بلاده "لا تعترف بنيكولاس مادورو رئيسا لفنزويلا" مؤكدا ان الرئيس المنتخب إدموندو غونزاليس أوروتيا "يجب أن يؤدي اليمين الدستورية وأن يبدأ التحول الديمقراطي ونحن على استعداد لدعم العودة إلى الديمقراطية في فنزويلا".
واوضح ان "وزارة الخارجية الأمريكية تعمل على زيادة عروض المكافآت إلى 25 مليون دولار لكل من يقدم معلومات تؤدي إلى اعتقال أو إدانة نيكولاس مادورو ووزير الداخلية مادورو ديوسدادو كابيلو".
واشار الى ان الخارجية الامريكية اضافت عرضا جديدا للمكافأة يصل إلى 15 مليون دولار بخصوص فلاديمير لوبيز وزير دفاع مادورو.
وأفاد بأن واشنطن تتخذ خطوات لفرض قيود جديدة على التأشيرات على الأفراد الموالين لمادورو لدورهم في تقويض العملية الانتخابية أو أعمال القمع في فنزويلا مشيرا الى انها حتى الآن اتخذت خطوات لفرض قيود على التأشيرات لنحو ألفي فرد من الموالين لمادورو.
واكد ان العقوبات التي تتخذها واشنطن وشركاؤها بما في ذلك كندا والاتحاد الاوروبي وبريطانيا ضد مادورو تعكس رسالة تضامن مع الشعب الفنزويلي وتعزز الجهود الدولية لمواصلة الضغط على مادورو وممثليه.
وفي إجراء منفصل أعلنت وزارة الأمن الداخلي الامريكية اليوم الجمعة أن تصنيف فنزويلا في وضع الحماية المؤقتة لعام 2023 سيتم تمديده لمدة 18 شهرا استنادا إلى حالة الطوارئ الإنسانية الشديدة التي لا تزال البلاد تواجهها بسبب الأزمات السياسية والاقتصادية بظل نظام مادورو "غير الانساني". (النهاية)

ا م م / ر ج



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