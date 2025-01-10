ارتفاع ضحايا غارة الاحتلال الاسرائيلي على جنوب لبنان الى 5 قتلى و4 جرحى

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بيروت - 10 - 1 (كونا) -- اعلن مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة اللبنانية اليوم الجمعة ارتفاع حصيلة ضحايا الغارة الجوية التي شنها طيران
الاحتلال الاسرائيلي على بلدة (طير دبا) الى خمسة قتلى واربعة جرحى.
وقال مركز عمليات الطوارئ في بيان ان مسيرة معادية تابعة لقوات الاحتلال الاسرائيلي استهدفت في وقت سابق اليوم سيارة في بلدة (طيردبا) واسفرت عن مقتل خمسة اشخاص واصابة اربعة آخرين بجروح نقلوا على اثرها الى المستشفى في مدينة صور لتلقي العلاج اللازم.
وتتكرر خروقات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق إيقاف إطلاق النار الذي بدأ سريانه منذ ال27 من نوفمبر الماضي في وقت عاد فيه عدد كبير من المواطنين اللبنانيين إلى بلداتهم وقراهم بعد أن شهد لبنان توسع الحرب في سبتمبر الماضي بشن الاحتلال غارات جوية عنيفة على مختلف المناطق اللبنانية متسببة في خسائر بشرية ومادية كبيرة ونزوح مئات الآلاف من السكان. (النهاية)
ف ز / م م ج
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