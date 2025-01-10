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ارتفاع ضحايا غارة الاحتلال الاسرائيلي على جنوب لبنان الى 5 قتلى و4 جرحى

1/10/2025 11:31:35 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 10 - 1 (كونا) -- اعلن مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة اللبنانية اليوم الجمعة ارتفاع حصيلة ضحايا الغارة الجوية التي شنها طيران الاحتلال الاسرائيلي على بلدة (طير دبا) الى خمسة قتلى واربعة جرحى.
وقال مركز عمليات الطوارئ في بيان ان مسيرة معادية تابعة لقوات الاحتلال الاسرائيلي استهدفت في وقت سابق اليوم سيارة في بلدة (طيردبا) واسفرت عن مقتل خمسة اشخاص واصابة اربعة آخرين بجروح نقلوا على اثرها الى المستشفى في مدينة صور لتلقي العلاج اللازم.
وتتكرر خروقات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق إيقاف إطلاق النار الذي بدأ سريانه منذ ال27 من نوفمبر الماضي في وقت عاد فيه عدد كبير من المواطنين اللبنانيين إلى بلداتهم وقراهم بعد أن شهد لبنان توسع الحرب في سبتمبر الماضي بشن الاحتلال غارات جوية عنيفة على مختلف المناطق اللبنانية متسببة في خسائر بشرية ومادية كبيرة ونزوح مئات الآلاف من السكان. (النهاية)

ف ز / م م ج




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