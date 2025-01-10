على ((الأكتاف))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ١١ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
لوس أنجلوس - (أ ف ب): واصل كليفلاند كافالييرز سلسلة انتصاراته التي رفعها إلى 12 تواليا على وقع تألق نجمه داريوس غارلاند الذي سجل 40 نقطة وقاده لقلب تأخره أمام ضيفه تورونتو رابتورز إلى فوز 132-126 ضمن مباريات دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين (أن بي ايه).
وبعد 24 ساعة من تغلبه على أوكلاهوما سيتي ثاندر متصدر المنطقة الغربية، بدا أن كافالييرز يتجه للتعرض لهزيمة قاسية بعدما تقدم رابتورز بفارق 12 نقطة قبيل نهاية الربع الثالث.
غير أن غارلاند أعاد فريقه إلى أجواء اللقاء في الربع الأخير الذي شهد تسجيل كافالييرز 34 نقطة مقابل 23 للضيوف، وانتزع فوزا مستحقا في الصراع على صدارة المنطقة الشرقية.
وأنهى غارلاند المباراة وفي جعبته 40 نقطة، حيث نجح في 14 رمية من أصل 22، منها 14 نقطة في الربع الأخير الحاسم، كما أضاف إلى رصيده التهديفي 9 تمريرات حاسمة.
لم يشكك كيني أتكينسون مدرب كافالييرز في حجم مساهمة غارلاند في الفوز الذي عزز صدارة كليفلاند في الشرق مع أفضل سجل في الدوري برصيد 33 فوزا مقابل أربع هزائم، متقدما بفارق مريح عن وصيفه بوسطن سلتيكس حامل اللقب (27-10). وأثنى أتكينسون على لاعبه قائلا «لقد حملنا على عاتقه. هذه هي المباراة الأولى طوال العام التي شعرت فيها وكأن لاعبا واحدا حملنا على عاتقه».
وتابع «لم نظهر بصورة جيدة لكنه سيطر على المباراة بمفرده».
وتحمّل غارلاند عبء المباراة مع غياب زميله دونوفان ميتشل للراحة، في حين ساهم إيفان موبلي بـ 21 نقطة و11 متابعة وجاريت آلن بـ 18 نقطة و15 متابعة وصدتين وسرقة.
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