على ((الأكتاف))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١١ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

لوس‭ ‬أنجلوس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬واصل‭ ‬كليفلاند‭ ‬كافالييرز‭ ‬سلسلة‭ ‬انتصاراته‭ ‬التي‭ ‬رفعها‭ ‬إلى‭ ‬12‭ ‬تواليا‭ ‬على‭ ‬وقع‭ ‬تألق‭ ‬نجمه‭ ‬داريوس‭ ‬غارلاند‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬40‭ ‬نقطة‭ ‬وقاده‭ ‬لقلب‭ ‬تأخره‭ ‬أمام‭ ‬ضيفه‭ ‬تورونتو‭ ‬رابتورز‭ ‬إلى‭ ‬فوز‭ ‬132‭-‬126‭ ‬ضمن‭ ‬مباريات‭ ‬دوري‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الاميركي‭ ‬للمحترفين‭ (‬أن‭ ‬بي‭ ‬ايه‭).‬

وبعد‭ ‬24‭ ‬ساعة‭ ‬من‭ ‬تغلبه‭ ‬على‭ ‬أوكلاهوما‭ ‬سيتي‭ ‬ثاندر‭ ‬متصدر‭ ‬المنطقة‭ ‬الغربية،‭ ‬بدا‭ ‬أن‭ ‬كافالييرز‭ ‬يتجه‭ ‬للتعرض‭ ‬لهزيمة‭ ‬قاسية‭ ‬بعدما‭ ‬تقدم‭ ‬رابتورز‭ ‬بفارق‭ ‬12‭ ‬نقطة‭ ‬قبيل‭ ‬نهاية‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭.‬

غير‭ ‬أن‭ ‬غارلاند‭ ‬أعاد‭ ‬فريقه‭ ‬إلى‭ ‬أجواء‭ ‬اللقاء‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الأخير‭ ‬الذي‭ ‬شهد‭ ‬تسجيل‭ ‬كافالييرز‭ ‬34‭ ‬نقطة‭ ‬مقابل‭ ‬23‭ ‬للضيوف،‭ ‬وانتزع‭ ‬فوزا‭ ‬مستحقا‭ ‬في‭ ‬الصراع‭ ‬على‭ ‬صدارة‭ ‬المنطقة‭ ‬الشرقية‭.‬

وأنهى‭ ‬غارلاند‭ ‬المباراة‭ ‬وفي‭ ‬جعبته‭ ‬40‭ ‬نقطة،‭ ‬حيث‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬14‭ ‬رمية‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬22،‭ ‬منها‭ ‬14‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الأخير‭ ‬الحاسم،‭ ‬كما‭ ‬أضاف‭ ‬إلى‭ ‬رصيده‭ ‬التهديفي‭ ‬9‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭.‬

لم‭ ‬يشكك‭ ‬كيني‭ ‬أتكينسون‭ ‬مدرب‭ ‬كافالييرز‭ ‬في‭ ‬حجم‭ ‬مساهمة‭ ‬غارلاند‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬الذي‭ ‬عزز‭ ‬صدارة‭ ‬كليفلاند‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬مع‭ ‬أفضل‭ ‬سجل‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬برصيد‭ ‬33‭ ‬فوزا‭ ‬مقابل‭ ‬أربع‭ ‬هزائم،‭ ‬متقدما‭ ‬بفارق‭ ‬مريح‭ ‬عن‭ ‬وصيفه‭ ‬بوسطن‭ ‬سلتيكس‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ (‬27-10‭). ‬وأثنى‭ ‬أتكينسون‭ ‬على‭ ‬لاعبه‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬حملنا‭ ‬على‭ ‬عاتقه‭. ‬هذه‭ ‬هي‭ ‬المباراة‭ ‬الأولى‭ ‬طوال‭ ‬العام‭ ‬التي‭ ‬شعرت‭ ‬فيها‭ ‬وكأن‭ ‬لاعبا‭ ‬واحدا‭ ‬حملنا‭ ‬على‭ ‬عاتقه‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬لم‭ ‬نظهر‭ ‬بصورة‭ ‬جيدة‭ ‬لكنه‭ ‬سيطر‭ ‬على‭ ‬المباراة‭ ‬بمفرده‮»‬‭.‬

وتحمّل‭ ‬غارلاند‭ ‬عبء‭ ‬المباراة‭ ‬مع‭ ‬غياب‭ ‬زميله‭ ‬دونوفان‭ ‬ميتشل‭ ‬للراحة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬ساهم‭ ‬إيفان‭ ‬موبلي‭ ‬بـ‭ ‬21‭ ‬نقطة‭ ‬و11‭ ‬متابعة‭ ‬وجاريت‭ ‬آلن‭ ‬بـ‭ ‬18‭ ‬نقطة‭ ‬و15‭ ‬متابعة‭ ‬وصدتين‭ ‬وسرقة‭.‬