Saturday, 11 January 2025 12:38 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


نهائي أمريكي النكهة بـ((أديلايد))

1/10/2025 7:10:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١١ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

أديلايد‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬ستجمع‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬لدورة‭ ‬أديلايد‭ ‬الأسترالية‭ ‬لكرة‭ ‬المضرب‭ ‬بين‭ ‬جيسيكا‭ ‬بيغولا‭ ‬وماديسون‭ ‬كيز‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬أمريكية‭ ‬وذلك‭ ‬للمرة‭ ‬الخامسة‭ ‬هذا‭ ‬العقد‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬دورات‭ ‬اللاعبات‭ ‬المحترفة‭ ‬‮«‬دبليو‭ ‬تي‭ ‬آيه‮»‬‭.‬

واحتاجت‭ ‬بيغولا‭ ‬المصنفة‭ ‬أولى‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬والسابعة‭ ‬عالميا‭ ‬إلى‭ ‬ساعة‭ ‬و39‭ ‬دقيقة‭ ‬للتغلب‭ ‬على‭ ‬الكازاخستانية‭ ‬يوليا‭ ‬بوتينتسيفا‭ ‬7‭-‬6‭ (‬7-4‭) ‬و6‭-‬3‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭.‬

من‭ ‬ناحيتها،‭ ‬خسرت‭ ‬كيز‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬أمام‭ ‬الروسية‭ ‬ليودميلا‭ ‬سامسونوفا‭ ‬5‭-‬7‭ ‬وفازت‭ ‬بالثانية‭ ‬7‭-‬5‭. ‬تقدمت‭ ‬3‭-‬0‭ ‬في‭ ‬الثالثة‭ ‬الأخيرة‭ ‬الحاسمة‭ ‬عندما‭ ‬قررت‭ ‬منافستها‭ ‬الانسحاب‭ ‬جراء‭ ‬تعرضها‭ ‬لإصابة‭ ‬في‭ ‬البطن‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬الآخر‭.‬

وبعد‭ ‬خسارتها‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬لقاء‭ ‬بينهما‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2021،‭ ‬فازت‭ ‬كيز‭ ‬المصنفة‭ ‬20‭ ‬عالميا‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬خمس‭ ‬مواجهات‭ ‬مع‭ ‬سامسونوفا‭(‬26‭) .‬

قالت‭ ‬كيز‭ ‬‮«‬من‭ ‬الواضح‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬ليست‭ ‬الطريقة‭ ‬التي‭ ‬تريدها‭ ‬للفوز‭ ‬في‭ ‬مباراة،‭ ‬بسبب‭ ‬الانسحاب،‭ ‬لكنني‭ ‬أعتقد‭ ‬أنني‭ ‬كنت‭ ‬فخورة‭ ‬بنفسي‭ ‬اليوم،‭ ‬لقد‭ ‬تمكنت‭ ‬من‭ ‬البقاء‭ ‬في‭ ‬أجواء‭ ‬المباراة‮»‬‭.‬

وتابعت‭ ‬‮«‬لعبت‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬للغاية‭ ‬في‭ ‬البداية‭... ‬تمكنت‭ ‬من‭ ‬الصمود‭ ‬والبقاء‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬لأطول‭ ‬فترة‭ ‬ممكنة،‭ ‬وأنا‭ ‬سعيدة‭ ‬جدا‮»‬‭.‬

وتخوض‭ ‬بيغولا‭ ‬النهائي‭ ‬الـ‭ ‬15‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬دورات‭ ‬اللاعبات‭ ‬المحترفات،‭ ‬مقابل‭ ‬14‭ ‬لكيز،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬ستكون‭ ‬مواجهة‭ ‬السبت‭ ‬الثالثة‭ ‬بين‭ ‬الصديقتين‭ ‬المقربتين‭ ‬من‭ ‬بعضهما‭ ‬البعض‭.‬

تقاسمت‭ ‬اللاعبتان‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬المباراتين‭ ‬السابقتين،‭ ‬فتفوقت‭ ‬بيغولا‭ ‬6‭-‬4‭ ‬و7‭-‬5‭ ‬في‭ ‬ربع‭ ‬نهائي‭ ‬دورة‭ ‬سان‭ ‬دييغو‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬لتثأر‭ ‬كيز‭ ‬6-1‭ ‬و6‭-‬3‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬المفتوحة‭ ‬عام‭ ‬2023‭.‬

MENAFN10012025000055011008ID1109078187

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث