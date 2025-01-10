نهائي أمريكي النكهة بـ((أديلايد))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ١١ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
أديلايد -(أ ف ب): ستجمع المباراة النهائية لدورة أديلايد الأسترالية لكرة المضرب بين جيسيكا بيغولا وماديسون كيز في مواجهة أمريكية وذلك للمرة الخامسة هذا العقد في إحدى دورات اللاعبات المحترفة «دبليو تي آيه».
واحتاجت بيغولا المصنفة أولى في الدورة والسابعة عالميا إلى ساعة و39 دقيقة للتغلب على الكازاخستانية يوليا بوتينتسيفا 7-6 (7-4) و6-3 في نصف النهائي أمس الجمعة.
من ناحيتها، خسرت كيز المجموعة الأولى أمام الروسية ليودميلا سامسونوفا 5-7 وفازت بالثانية 7-5. تقدمت 3-0 في الثالثة الأخيرة الحاسمة عندما قررت منافستها الانسحاب جراء تعرضها لإصابة في البطن في نصف النهائي الآخر.
وبعد خسارتها في أول لقاء بينهما في عام 2021، فازت كيز المصنفة 20 عالميا في آخر خمس مواجهات مع سامسونوفا(26) .
قالت كيز «من الواضح أن هذه ليست الطريقة التي تريدها للفوز في مباراة، بسبب الانسحاب، لكنني أعتقد أنني كنت فخورة بنفسي اليوم، لقد تمكنت من البقاء في أجواء المباراة».
وتابعت «لعبت بشكل جيد للغاية في البداية... تمكنت من الصمود والبقاء في المباراة لأطول فترة ممكنة، وأنا سعيدة جدا».
وتخوض بيغولا النهائي الـ 15 لها في دورات اللاعبات المحترفات، مقابل 14 لكيز، في حين ستكون مواجهة السبت الثالثة بين الصديقتين المقربتين من بعضهما البعض.
تقاسمت اللاعبتان الفوز في المباراتين السابقتين، فتفوقت بيغولا 6-4 و7-5 في ربع نهائي دورة سان دييغو عام 2022، لتثأر كيز 6-1 و6-3 في الدور الرابع من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة عام 2023.
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