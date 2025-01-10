نهائي أمريكي النكهة بـ((أديلايد))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١١ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

أديلايد‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬ستجمع‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬لدورة‭ ‬أديلايد‭ ‬الأسترالية‭ ‬لكرة‭ ‬المضرب‭ ‬بين‭ ‬جيسيكا‭ ‬بيغولا‭ ‬وماديسون‭ ‬كيز‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬أمريكية‭ ‬وذلك‭ ‬للمرة‭ ‬الخامسة‭ ‬هذا‭ ‬العقد‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬دورات‭ ‬اللاعبات‭ ‬المحترفة‭ ‬‮«‬دبليو‭ ‬تي‭ ‬آيه‮»‬‭.‬

واحتاجت‭ ‬بيغولا‭ ‬المصنفة‭ ‬أولى‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬والسابعة‭ ‬عالميا‭ ‬إلى‭ ‬ساعة‭ ‬و39‭ ‬دقيقة‭ ‬للتغلب‭ ‬على‭ ‬الكازاخستانية‭ ‬يوليا‭ ‬بوتينتسيفا‭ ‬7‭-‬6‭ (‬7-4‭) ‬و6‭-‬3‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭.‬

من‭ ‬ناحيتها،‭ ‬خسرت‭ ‬كيز‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬أمام‭ ‬الروسية‭ ‬ليودميلا‭ ‬سامسونوفا‭ ‬5‭-‬7‭ ‬وفازت‭ ‬بالثانية‭ ‬7‭-‬5‭. ‬تقدمت‭ ‬3‭-‬0‭ ‬في‭ ‬الثالثة‭ ‬الأخيرة‭ ‬الحاسمة‭ ‬عندما‭ ‬قررت‭ ‬منافستها‭ ‬الانسحاب‭ ‬جراء‭ ‬تعرضها‭ ‬لإصابة‭ ‬في‭ ‬البطن‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬الآخر‭.‬

وبعد‭ ‬خسارتها‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬لقاء‭ ‬بينهما‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2021،‭ ‬فازت‭ ‬كيز‭ ‬المصنفة‭ ‬20‭ ‬عالميا‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬خمس‭ ‬مواجهات‭ ‬مع‭ ‬سامسونوفا‭(‬26‭) .‬

قالت‭ ‬كيز‭ ‬‮«‬من‭ ‬الواضح‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬ليست‭ ‬الطريقة‭ ‬التي‭ ‬تريدها‭ ‬للفوز‭ ‬في‭ ‬مباراة،‭ ‬بسبب‭ ‬الانسحاب،‭ ‬لكنني‭ ‬أعتقد‭ ‬أنني‭ ‬كنت‭ ‬فخورة‭ ‬بنفسي‭ ‬اليوم،‭ ‬لقد‭ ‬تمكنت‭ ‬من‭ ‬البقاء‭ ‬في‭ ‬أجواء‭ ‬المباراة‮»‬‭.‬

وتابعت‭ ‬‮«‬لعبت‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬للغاية‭ ‬في‭ ‬البداية‭... ‬تمكنت‭ ‬من‭ ‬الصمود‭ ‬والبقاء‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬لأطول‭ ‬فترة‭ ‬ممكنة،‭ ‬وأنا‭ ‬سعيدة‭ ‬جدا‮»‬‭.‬

وتخوض‭ ‬بيغولا‭ ‬النهائي‭ ‬الـ‭ ‬15‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬دورات‭ ‬اللاعبات‭ ‬المحترفات،‭ ‬مقابل‭ ‬14‭ ‬لكيز،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬ستكون‭ ‬مواجهة‭ ‬السبت‭ ‬الثالثة‭ ‬بين‭ ‬الصديقتين‭ ‬المقربتين‭ ‬من‭ ‬بعضهما‭ ‬البعض‭.‬

تقاسمت‭ ‬اللاعبتان‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬المباراتين‭ ‬السابقتين،‭ ‬فتفوقت‭ ‬بيغولا‭ ‬6‭-‬4‭ ‬و7‭-‬5‭ ‬في‭ ‬ربع‭ ‬نهائي‭ ‬دورة‭ ‬سان‭ ‬دييغو‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬لتثأر‭ ‬كيز‭ ‬6-1‭ ‬و6‭-‬3‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬المفتوحة‭ ‬عام‭ ‬2023‭.‬