الخلود يخطف فوزا مثيرا والأهلي يهزم الشباب بثلاثية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ١١ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
(د ب أ): حقق الخلود
فوزا مثيرا على مضيفه الاتفاق 3/2، أمس، ضمن منافسات الجولة 14 من دوري روشن السعودي لكرة القدم ورفع الخلود رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثالث عشر، فيما تجمد رصيد الاتفاق عند 15 نقطة في المركز الحادي عشر.
وتقدم الخلود عن طريق جاكسون موليكا من ضربة جزاء في الدقيقة 26، قبل أن يدرك الاتفاق التعادل بعد أربع دقائق فقط عن جورجينو فينالدوم، وفي الدقيقة 54 عاد الخلود للتقدم عن طريق ميزياني ماوليدا، لكن الاتفاق أدرك التعادل في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني عبر لاعبه موسى ديمبلي من ضربة جزاء، وبعد أربع دقائق فقط نجح الخلود في تسجيل هدف الفوز عن طريق ماوليدا، الذي سجل الهدف الثاني له والثالث للخلود.
وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، فاز ضمك على مضيفه الرائد 2/صفر وسجل نيكولاي ستانسيو هدف التقدم لضمك في الدقيقة 44، قبل أن يضيف زميله فاروق شافعي الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الثاني.
ورفع ضمك رصيده إلى 18 نقطة في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد الرائد عند 14 نقطة في المركز الثاني عشر.
وفي مباراة أخرى فاز الأهلي على ضيفه الشباب 1/3، وافتتح الأهلي التسجيل منذ الدقيقة الأولى عن طريق إيفان توني، قبل أن يضيف زميله جابري فيجا الهدف الثاني في الدقيقة 13، وفي الدقيقة 48 سجل الأهلي هدفه الثالث عن طريق سعيد بالعبيد، غير أن الشباب سجل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 72، عن طريق ميريح ديميرال مدافع الأهلي الذي سجل بالخطأ في مرمى فريقه.
وفي الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل مصعب الجوير الهدف الثاني للشباب.
ورفع الأهلي رصيده إلى 26 نقطة في المركز الخامس، بفارق ثلاث نقاط عن الشباب صاحب المركز السادس.
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