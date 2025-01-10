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الخلود يخطف فوزا مثيرا والأهلي يهزم الشباب بثلاثية

1/10/2025 7:10:22 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١١ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

‭(‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬حقق‭ ‬الخلود‮
‬فوزا‭ ‬مثيرا‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬الاتفاق‭ ‬3‭/‬2،‭ ‬أمس،‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬14‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬روشن‭ ‬السعودي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬ورفع‭ ‬الخلود‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬13‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬عشر،‭ ‬فيما‭ ‬تجمد‭ ‬رصيد‭ ‬الاتفاق‭ ‬عند‭ ‬15‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭.‬

وتقدم‭ ‬الخلود‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬جاكسون‭ ‬موليكا‭ ‬من‭ ‬ضربة‭ ‬جزاء‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬26،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يدرك‭ ‬الاتفاق‭ ‬التعادل‭ ‬بعد‭ ‬أربع‭ ‬دقائق‭ ‬فقط‭ ‬عن‭ ‬جورجينو‭ ‬فينالدوم،‭ ‬وفي‭ ‬الدقيقة‭ ‬54‭ ‬عاد‭ ‬الخلود‭ ‬للتقدم‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬ميزياني‭ ‬ماوليدا،‭ ‬لكن‭ ‬الاتفاق‭ ‬أدرك‭ ‬التعادل‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬المحتسب‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬الضائع‭ ‬للشوط‭ ‬الثاني‭ ‬عبر‭ ‬لاعبه‭ ‬موسى‭ ‬ديمبلي‭ ‬من‭ ‬ضربة‭ ‬جزاء،‭ ‬وبعد‭ ‬أربع‭ ‬دقائق‭ ‬فقط‭ ‬نجح‭ ‬الخلود‭ ‬في‭ ‬تسجيل‭ ‬هدف‭ ‬الفوز‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬ماوليدا،‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬له‭ ‬والثالث‭ ‬للخلود‭.‬

وفي‭ ‬مباراة‭ ‬أخرى‭ ‬بنفس‭ ‬الجولة،‭ ‬فاز‭ ‬ضمك‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬الرائد‭ ‬2‭/‬صفر‭ ‬وسجل‭ ‬نيكولاي‭ ‬ستانسيو‭ ‬هدف‭ ‬التقدم‭ ‬لضمك‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬44،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يضيف‭ ‬زميله‭ ‬فاروق‭ ‬شافعي‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬الأصلي‭ ‬للشوط‭ ‬الثاني‭.‬

ورفع‭ ‬ضمك‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬18‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬العاشر،‭ ‬فيما‭ ‬تجمد‭ ‬رصيد‭ ‬الرائد‭ ‬عند‭ ‬14‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬عشر‭.‬

وفي‭ ‬مباراة‭ ‬أخرى‭ ‬فاز‭ ‬الأهلي‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬الشباب‭ ‬1‭/‬3،‭ ‬وافتتح‭ ‬الأهلي‭ ‬التسجيل‭ ‬منذ‭ ‬الدقيقة‭ ‬الأولى‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬إيفان‭ ‬توني،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يضيف‭ ‬زميله‭ ‬جابري‭ ‬فيجا‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬13،‭ ‬وفي‭ ‬الدقيقة‭ ‬48‭ ‬سجل‭ ‬الأهلي‭ ‬هدفه‭ ‬الثالث‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬سعيد‭ ‬بالعبيد،‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬الشباب‭ ‬سجل‭ ‬هدف‭ ‬تقليص‭ ‬الفارق‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬72،‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬ميريح‭ ‬ديميرال‭ ‬مدافع‭ ‬الأهلي‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬بالخطأ‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬فريقه‭.‬

وفي‭ ‬الدقيقة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬المحتسب‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬الضائع‭ ‬للشوط‭ ‬الثاني،‭ ‬سجل‭ ‬مصعب‭ ‬الجوير‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬للشباب‭.‬

ورفع‭ ‬الأهلي‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬26‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الخامس،‭ ‬بفارق‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬الشباب‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭.‬

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