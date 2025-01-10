نجاح متميز للجولة الثانية لبطولة البحرين الدولية لسباق الخيل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ١١ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
بحضور سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة، أقيم سباق الجولة الثانية من النسخة الرابعة لبطولة البحرين الدولية لسباق الخيل التي ينظمها نادي راشد للفروسية وسباق الخيل بمشاركة ملاك ومدربين وجياد من مختلف أنحاء العالم وذلك ضمن السباق الثاني عشر لموسم السباقات الذي أقيم على مضمار سباق النادي بمنطقة الرفة .
حضر السباق عدد من أصحاب السمو، وعدد من الشخصيات البارزة، وممثلو الجهات الراعية للسباق، بالإضافة إلى جمهور من عشاق رياضة سباقات الخيل، الذين استمتعوا بالأجواء المميزة والمنافسات القوية بين نخبة الجياد في ثاني جولات بطولة البحرين الدولية لهذا الموسم، وذلك استمراراً للنجاحات الباهرة والمكتسبات الإيجابية التي حققتها البطولة منذ انطلاقها في عام 2021، حيث شكلت نقلة نوعية في مسيرة سباقات الخيل البحرينية وعززت مكانة مملكة البحرين على خريطة سباقات الخيل العالمية.
تم تتويج الفائزين بكؤوس الاشواط الثالث والرابع من بطولة البحرين الدولية، بتقديم كأس الدانة إلى ممثل المالك الفائز ليسلي بعد فوز الحصان «ماجستك» بالمركز الأول، كما قُدمت جائزتان إلى المضمر والفارس الفائزين بالمركز الأول في الشوط الثالث من بطولة البحرين الدولية، فيما قدم السيد طارق جليل الصفار رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت كأس الرفاع «برعاية بنك البحرين والكويت» إلى ممثل المالك الفائز جالس بعد فوز الحصان «سبانغلد ماك»، بالإضافة إلى جائزتين للمضمر والفارس الفائزين بالمركز الأول في الشوط الرابع من بطولة البحرين الدولية .
كما تم تتويج بقية الفائزين، بتقديم كأس الشوط الأول الى المضمر الفائز يوسف البوعينين، وكأس الشوط الثالث إلى المالك الفائز إبراهيم راشد، وكأس الشوط الخامس إلى سمو الشيخ محمد وسمو الشيخ حمد بن هاشم بن محمد ال خليفة، فيما قدم كأس الشوط الثاني إلى المالك الفائز محمد خالد عبدالرحيم، وكأس الشوط الرابع إلى الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وكأس الشوط السادس إلى المالك الفائز كميل عبدالجليل الملاح، وقدم كأس الشوط السابع إلى مهدي صلاح، وكأس الشوط الثامن إلى المالك الفائز أحمد السادة وقدمت جوائز جمهور السباق إلى الفائزين.
نتائج السباق:
الشوط الأول: كأس خيل البحرين العربية الأصيلة «الواهو» مسافة 1200 متر، واستطاع الحصان «طويسان 1844» لاسطبل الرفاع استعادة انتصاراته في مشاركته الرابعة هذا الموسم.
الشوط الثاني: كأس جسور لجياد الدرجات الثالثة والرابعة والمبتدئات «إنتاج محلي» مسافة 1000 متر، وواصل الحصان المرشح «زيل» ملك محمد خالد عبدالرحيم تألقه وانتصاراته بتحقيق الفوز الثالث على التوالي بجدارة.
الشوط الثالث: كأس لجياد سباق التوازن «مستورد» مسافة 1200 متر مستقيم، واستطاعت الفرس «مدار» لإسطبل الغالية ريسنغ تسجيل فوزها الأول هذا الموسم والذي انتزعته في الأمتار الأخيرة بعد منافسة مع الحصان «ناهي».
الشوط الرابع: لجياد سباق التوازن «مستورد» مسافة 1200 متر مستقيم، واستطاع الحصان المرشح «لابا لابا» ملك الشيخ عيسى بن دعيج بن سلمان آل خليفة مواصلة تألقه هذا الموسم وحقق فوزه الثاني على التوالي بتفوق.
الشوط الخامس: كأس لجياد سباق التوازن «مستورد» مسافة 1400 متر، وتمكن الحصان «مجتهد» لإسطبل المحمدية تسجيل أولى انتصاراته بعد أداء قوي في مشاركته الرابعة هذا الموسم.
الشوط السادس: لجياد الدرجة الرابعة والمبتدئات «مستورد» مسافة 1800 متر، وشهد مفاجأة مثيرة بطلها الحصان «مونتي باي» لاسطبل الملاح والذي قلب التوقعات وانتزع الفوز بعد منافسة قوية في الأمتار الأخيرة وحسمها بقيادة موفقة من الفارس المتألق عبدالرحيم جاسم.
الشوط السابع: كأس لجياد سباق التوازن «إنتاج محلي» مسافة 2200 متر، وشهد فوزاً مثيراً ومفاجئاً للحصان «زيشان» لإسطبل فتيل بعد صراع ثنائي مثير عند النهاية وحسمه لصالحه بفارق انف عن الحصان الثاني «داحس».
الشوط الثامن: كأس لجياد سباق التوازن «مستورد» مسافة 2400 متر، واستطاع الحصان «ملكي» لاسطبل السادة تحقيق فوزه الثاني على التوالي هذا الموسم بعد أداء تكتيكي قوي نظراً إلى المسافة الطويلة للشوط.
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