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نجاح متميز للجولة الثانية لبطولة البحرين الدولية لسباق الخيل

1/10/2025 7:10:16 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١١ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

بحضور‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬فيصل‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للبيئة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العليا‭ ‬لنادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل‭ ‬عضو‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬أقيم‭ ‬سباق‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬النسخة‭ ‬الرابعة‭ ‬لبطولة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬لسباق‭ ‬الخيل‭ ‬التي‭ ‬ينظمها‭ ‬نادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل‭ ‬بمشاركة‭ ‬ملاك‭ ‬ومدربين‭ ‬وجياد‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬السباق‭ ‬الثاني‭ ‬عشر‭ ‬لموسم‭ ‬السباقات‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬على‭ ‬مضمار‭ ‬سباق‭ ‬النادي‭ ‬بمنطقة‭ ‬الرفة‭ .‬

حضر‭ ‬السباق‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬السمو،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الشخصيات‭ ‬البارزة،‭ ‬وممثلو‭ ‬الجهات‭ ‬الراعية‭ ‬للسباق،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬جمهور‭ ‬من‭ ‬عشاق‭ ‬رياضة‭ ‬سباقات‭ ‬الخيل،‭ ‬الذين‭ ‬استمتعوا‭ ‬بالأجواء‭ ‬المميزة‭ ‬والمنافسات‭ ‬القوية‭ ‬بين‭ ‬نخبة‭ ‬الجياد‭ ‬في‭ ‬ثاني‭ ‬جولات‭ ‬بطولة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬لهذا‭ ‬الموسم،‭ ‬وذلك‭ ‬استمراراً‭ ‬للنجاحات‭ ‬الباهرة‭ ‬والمكتسبات‭ ‬الإيجابية‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬البطولة‭ ‬منذ‭ ‬انطلاقها‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2021،‭ ‬حيث‭ ‬شكلت‭ ‬نقلة‭ ‬نوعية‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬سباقات‭ ‬الخيل‭ ‬البحرينية‭ ‬وعززت‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬خريطة‭ ‬سباقات‭ ‬الخيل‭ ‬العالمية‭.‬

تم‭ ‬تتويج‭ ‬الفائزين‭ ‬بكؤوس‭ ‬الاشواط‭ ‬الثالث‭ ‬والرابع‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية،‭ ‬بتقديم‭ ‬كأس‭ ‬الدانة‭ ‬إلى‭ ‬ممثل‭ ‬المالك‭ ‬الفائز‭ ‬ليسلي‭ ‬بعد‭ ‬فوز‭ ‬الحصان‭ ‬‮«‬ماجستك‮»‬‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول،‭ ‬كما‭ ‬قُدمت‭ ‬جائزتان‭ ‬إلى‭ ‬المضمر‭ ‬والفارس‭ ‬الفائزين‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية،‭ ‬فيما‭ ‬قدم‭ ‬السيد‭ ‬طارق‭ ‬جليل‭ ‬الصفار‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬كأس‭ ‬الرفاع‭ ‬‮«‬برعاية‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬ممثل‭ ‬المالك‭ ‬الفائز‭ ‬جالس‭ ‬بعد‭ ‬فوز‭ ‬الحصان‭ ‬‮«‬سبانغلد‭ ‬ماك‮»‬،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬جائزتين‭ ‬للمضمر‭ ‬والفارس‭ ‬الفائزين‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ .‬

كما‭ ‬تم‭ ‬تتويج‭ ‬بقية‭ ‬الفائزين،‭ ‬بتقديم‭ ‬كأس‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬الى‭ ‬المضمر‭ ‬الفائز‭ ‬يوسف‭ ‬البوعينين،‭ ‬وكأس‭ ‬الشوط‭ ‬الثالث‭ ‬إلى‭ ‬المالك‭ ‬الفائز‭ ‬إبراهيم‭ ‬راشد،‭ ‬وكأس‭ ‬الشوط‭ ‬الخامس‭ ‬إلى‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬هاشم‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬ال‭ ‬خليفة،‭ ‬فيما‭ ‬قدم‭ ‬كأس‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬إلى‭ ‬المالك‭ ‬الفائز‭ ‬محمد‭ ‬خالد‭ ‬عبدالرحيم،‭ ‬وكأس‭ ‬الشوط‭ ‬الرابع‭ ‬إلى‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬وكأس‭ ‬الشوط‭ ‬السادس‭ ‬إلى‭ ‬المالك‭ ‬الفائز‭ ‬كميل‭ ‬عبدالجليل‭ ‬الملاح،‭ ‬وقدم‭ ‬كأس‭ ‬الشوط‭ ‬السابع‭ ‬إلى‭ ‬مهدي‭ ‬صلاح،‭ ‬وكأس‭ ‬الشوط‭ ‬الثامن‭ ‬إلى‭ ‬المالك‭ ‬الفائز‭ ‬أحمد‭ ‬السادة‭ ‬وقدمت‭ ‬جوائز‭ ‬جمهور‭ ‬السباق‭ ‬إلى‭ ‬الفائزين‭.‬

نتائج‭ ‬السباق‭:‬

الشوط‭ ‬الأول‭: ‬كأس‭ ‬خيل‭ ‬البحرين‭ ‬العربية‭ ‬الأصيلة‭ ‬‮«‬الواهو‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬1200‭ ‬متر،‭ ‬واستطاع‭ ‬الحصان‭ ‬‮«‬طويسان‭ ‬1844‮»‬‭ ‬لاسطبل‭ ‬الرفاع‭ ‬استعادة‭ ‬انتصاراته‭ ‬في‭ ‬مشاركته‭ ‬الرابعة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

الشوط‭ ‬الثاني‭: ‬كأس‭ ‬جسور‭ ‬لجياد‭ ‬الدرجات‭ ‬الثالثة‭ ‬والرابعة‭ ‬والمبتدئات‭ ‬‮«‬إنتاج‭ ‬محلي‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬1000‭ ‬متر،‭ ‬وواصل‭ ‬الحصان‭ ‬المرشح‭ ‬‮«‬زيل‮»‬‭ ‬ملك‭ ‬محمد‭ ‬خالد‭ ‬عبدالرحيم‭ ‬تألقه‭ ‬وانتصاراته‭ ‬بتحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬الثالث‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬بجدارة‭.‬

الشوط‭ ‬الثالث‭: ‬كأس‭ ‬لجياد‭ ‬سباق‭ ‬التوازن‭ ‬‮«‬مستورد‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬1200‭ ‬متر‭ ‬مستقيم،‭ ‬واستطاعت‭ ‬الفرس‭ ‬‮«‬مدار‮»‬‭ ‬لإسطبل‭ ‬الغالية‭ ‬ريسنغ‭ ‬تسجيل‭ ‬فوزها‭ ‬الأول‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬والذي‭ ‬انتزعته‭ ‬في‭ ‬الأمتار‭ ‬الأخيرة‭ ‬بعد‭ ‬منافسة‭ ‬مع‭ ‬الحصان‭ ‬‮«‬ناهي‮»‬‭.‬

الشوط‭ ‬الرابع‭: ‬لجياد‭ ‬سباق‭ ‬التوازن‭ ‬‮«‬مستورد‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬1200‭ ‬متر‭ ‬مستقيم،‭ ‬واستطاع‭ ‬الحصان‭ ‬المرشح‭ ‬‮«‬لابا‭ ‬لابا‮»‬‭ ‬ملك‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬دعيج‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مواصلة‭ ‬تألقه‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬وحقق‭ ‬فوزه‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬بتفوق‭.‬

الشوط‭ ‬الخامس‭: ‬كأس‭ ‬لجياد‭ ‬سباق‭ ‬التوازن‭ ‬‮«‬مستورد‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬1400‭ ‬متر،‭ ‬وتمكن‭ ‬الحصان‭ ‬‮«‬مجتهد‮»‬‭ ‬لإسطبل‭ ‬المحمدية‭ ‬تسجيل‭ ‬أولى‭ ‬انتصاراته‭ ‬بعد‭ ‬أداء‭ ‬قوي‭ ‬في‭ ‬مشاركته‭ ‬الرابعة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

الشوط‭ ‬السادس‭: ‬لجياد‭ ‬الدرجة‭ ‬الرابعة‭ ‬والمبتدئات‭ ‬‮«‬مستورد‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬1800‭ ‬متر،‭ ‬وشهد‭ ‬مفاجأة‭ ‬مثيرة‭ ‬بطلها‭ ‬الحصان‭ ‬‮«‬مونتي‭ ‬باي‮»‬‭ ‬لاسطبل‭ ‬الملاح‭ ‬والذي‭ ‬قلب‭ ‬التوقعات‭ ‬وانتزع‭ ‬الفوز‭ ‬بعد‭ ‬منافسة‭ ‬قوية‭ ‬في‭ ‬الأمتار‭ ‬الأخيرة‭ ‬وحسمها‭ ‬بقيادة‭ ‬موفقة‭ ‬من‭ ‬الفارس‭ ‬المتألق‭ ‬عبدالرحيم‭ ‬جاسم‭.‬

الشوط‭ ‬السابع‭: ‬كأس‭ ‬لجياد‭ ‬سباق‭ ‬التوازن‭ ‬‮«‬إنتاج‭ ‬محلي‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬2200‭ ‬متر،‭ ‬وشهد‭ ‬فوزاً‭ ‬مثيراً‭ ‬ومفاجئاً‭ ‬للحصان‭ ‬‮«‬زيشان‮»‬‭ ‬لإسطبل‭ ‬فتيل‭ ‬بعد‭ ‬صراع‭ ‬ثنائي‭ ‬مثير‭ ‬عند‭ ‬النهاية‭ ‬وحسمه‭ ‬لصالحه‭ ‬بفارق‭ ‬انف‭ ‬عن‭ ‬الحصان‭ ‬الثاني‭ ‬‮«‬داحس‮»‬‭.‬

الشوط‭ ‬الثامن‭: ‬كأس‭ ‬لجياد‭ ‬سباق‭ ‬التوازن‭ ‬‮«‬مستورد‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬2400‭ ‬متر،‭ ‬واستطاع‭ ‬الحصان‭ ‬‮«‬ملكي‮»‬‭ ‬لاسطبل‭ ‬السادة‭ ‬تحقيق‭ ‬فوزه‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬بعد‭ ‬أداء‭ ‬تكتيكي‭ ‬قوي‭ ‬نظراً‭ ‬إلى‭ ‬المسافة‭ ‬الطويلة‭ ‬للشوط‭.‬

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