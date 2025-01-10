المنامة يستعيد الصدارة.. وسماهيج يهزم مدينة عيسى

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ١١ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
كتب: حسين فتح الله
استعاد المنامة صدارة دوري زين بعدما تفوق على المحرق بنتيجة (68/74) في المباراة التي جمعتهما أمس الجمعة على صالة اتحاد السلة بأم الحصم، وذلك ضمن الجولة السادسة لدوري زين لكرة السلة للدرجة الأولى للموسم الرياضي 2024-2025.
وجاءت نتائج الفترات كالتالي: الفترة الأولى (21-20)، للمنامة، والفترة الثانية (29-8)، للمنامة، والفترة الثالثة (10-19)، للمحرق، والفترة الرابعة (21-14) للمنامة.
وكان أفضل المسجلين في صفوف المنامة تشابمان بتسجيله 14 نقطة، وتوني كار 13 نقطة، وفي المحرق ميتشل 22 نقطة ومحمد أمير 15 نقطة.
وبهذا الفوز حصل فريق المنامة على نقطتين، ورفع رصيده إلى 10 نقاط، وارتقى إلى صدارة الترتيب، أما المحرق أصبح في رصيده 10 نقاط متراجعًا للمركز الثاني.
سماهيج ومدينة عيسى
هزم فريق سماهيج منافسه مدينة عيسى بنتيجة (60/69).
وبهذا الفوز حصل فريق سماهيج على نقطتين، ورفع رصيده إلى 8 نقاط من ثلاثة انتصارات وهزيمتين، أما مدينة عيسى أصبح في رصيده 7 نقاط من فوزين وثلاث هزائم.
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