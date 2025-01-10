المنامة يستعيد الصدارة.. وسماهيج يهزم مدينة عيسى

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١١ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

كتب‭: ‬حسين‭ ‬فتح‭ ‬الله





استعاد‭ ‬المنامة‭ ‬صدارة‭ ‬دوري‭ ‬زين‭ ‬بعدما‭ ‬تفوق‭ ‬على‭ ‬المحرق‭ ‬بنتيجة‭ (‬68/74‭) ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬اتحاد‭ ‬السلة‭ ‬بأم‭ ‬الحصم،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬السادسة‭ ‬لدوري‭ ‬زين‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬للدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬للموسم‭ ‬الرياضي‭ ‬2024‭-‬2025‭.‬

وجاءت‭ ‬نتائج‭ ‬الفترات‭ ‬كالتالي‭: ‬الفترة‭ ‬الأولى‭ (‬21-20‭)‬،‭ ‬للمنامة،‭ ‬والفترة‭ ‬الثانية‭ (‬29-8‭)‬،‭ ‬للمنامة،‭ ‬والفترة‭ ‬الثالثة‭ (‬10-19‭)‬،‭ ‬للمحرق،‭ ‬والفترة‭ ‬الرابعة‭ (‬21-14‭) ‬للمنامة‭.‬

وكان‭ ‬أفضل‭ ‬المسجلين‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬المنامة‭ ‬تشابمان‭ ‬بتسجيله‭ ‬14‭ ‬نقطة،‭ ‬وتوني‭ ‬كار‭ ‬13‭ ‬نقطة،‭ ‬وفي‭ ‬المحرق‭ ‬ميتشل‭ ‬22‭ ‬نقطة‭ ‬ومحمد‭ ‬أمير‭ ‬15‭ ‬نقطة‭.‬

وبهذا‭ ‬الفوز‭ ‬حصل‭ ‬فريق‭ ‬المنامة‭ ‬على‭ ‬نقطتين،‭ ‬ورفع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬10‭ ‬نقاط،‭ ‬وارتقى‭ ‬إلى‭ ‬صدارة‭ ‬الترتيب،‭ ‬أما‭ ‬المحرق‭ ‬أصبح‭ ‬في‭ ‬رصيده‭ ‬10‭ ‬نقاط‭ ‬متراجعًا‭ ‬للمركز‭ ‬الثاني‭.‬

سماهيج‭ ‬ومدينة‭ ‬عيسى

هزم‭ ‬فريق‭ ‬سماهيج‭ ‬منافسه‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬بنتيجة‭ (‬60/69‭).‬

وبهذا‭ ‬الفوز‭ ‬حصل‭ ‬فريق‭ ‬سماهيج‭ ‬على‭ ‬نقطتين،‭ ‬ورفع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬8‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬انتصارات‭ ‬وهزيمتين،‭ ‬أما‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬أصبح‭ ‬في‭ ‬رصيده‭ ‬7‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬فوزين‭ ‬وثلاث‭ ‬هزائم‭.‬