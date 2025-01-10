Saturday, 11 January 2025 03:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المنامة يستعيد الصدارة.. وسماهيج يهزم مدينة عيسى

1/10/2025 7:10:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١١ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

كتب‭: ‬حسين‭ ‬فتح‭ ‬الله


استعاد‭ ‬المنامة‭ ‬صدارة‭ ‬دوري‭ ‬زين‭ ‬بعدما‭ ‬تفوق‭ ‬على‭ ‬المحرق‭ ‬بنتيجة‭ (‬68/74‭) ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬اتحاد‭ ‬السلة‭ ‬بأم‭ ‬الحصم،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬السادسة‭ ‬لدوري‭ ‬زين‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬للدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬للموسم‭ ‬الرياضي‭ ‬2024‭-‬2025‭.‬

وجاءت‭ ‬نتائج‭ ‬الفترات‭ ‬كالتالي‭: ‬الفترة‭ ‬الأولى‭ (‬21-20‭)‬،‭ ‬للمنامة،‭ ‬والفترة‭ ‬الثانية‭ (‬29-8‭)‬،‭ ‬للمنامة،‭ ‬والفترة‭ ‬الثالثة‭ (‬10-19‭)‬،‭ ‬للمحرق،‭ ‬والفترة‭ ‬الرابعة‭ (‬21-14‭) ‬للمنامة‭.‬

وكان‭ ‬أفضل‭ ‬المسجلين‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬المنامة‭ ‬تشابمان‭ ‬بتسجيله‭ ‬14‭ ‬نقطة،‭ ‬وتوني‭ ‬كار‭ ‬13‭ ‬نقطة،‭ ‬وفي‭ ‬المحرق‭ ‬ميتشل‭ ‬22‭ ‬نقطة‭ ‬ومحمد‭ ‬أمير‭ ‬15‭ ‬نقطة‭.‬

وبهذا‭ ‬الفوز‭ ‬حصل‭ ‬فريق‭ ‬المنامة‭ ‬على‭ ‬نقطتين،‭ ‬ورفع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬10‭ ‬نقاط،‭ ‬وارتقى‭ ‬إلى‭ ‬صدارة‭ ‬الترتيب،‭ ‬أما‭ ‬المحرق‭ ‬أصبح‭ ‬في‭ ‬رصيده‭ ‬10‭ ‬نقاط‭ ‬متراجعًا‭ ‬للمركز‭ ‬الثاني‭.‬

سماهيج‭ ‬ومدينة‭ ‬عيسى

هزم‭ ‬فريق‭ ‬سماهيج‭ ‬منافسه‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬بنتيجة‭ (‬60/69‭).‬

وبهذا‭ ‬الفوز‭ ‬حصل‭ ‬فريق‭ ‬سماهيج‭ ‬على‭ ‬نقطتين،‭ ‬ورفع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬8‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬انتصارات‭ ‬وهزيمتين،‭ ‬أما‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬أصبح‭ ‬في‭ ‬رصيده‭ ‬7‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬فوزين‭ ‬وثلاث‭ ‬هزائم‭.‬

MENAFN10012025000055011008ID1109078176

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث